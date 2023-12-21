Служба екстреної медичної допомоги Дніпропетровщини отримала партію карет швидкої медичної допомоги. Техніку вже зареєстровано і введено в графік чергування

Прийшло відразу три автомобілі екстреної медичної допомоги типу В. Усі машини побудовано на шасі Citroёn Jumper, що з-поміж водіїв медичного транспорту має гарні відгуки – техніка витривала, економічна, комфортна.

"У нас кожна автівка на вагу золота і, безумовно, кожна затребувана. Навантаження на медичні бригади зараз величезне. Одна бригада виконує 7-10 викликів на добу", – розповідає директор Дніпровського обласного центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

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Техніку придбав уряд ФРН в рамках гуманітарної програми Всесвітньої організації охорони здоров’я. Машини передано через Посольство Німеччини в Києві представниками Агентства ООН з питань міграції.

Автопарк Дніпропетровщини поновлено каретами на шасі Citroёn Jumper. ФотоДніпропетровська ОВА

Це не перше таке постачання. Кількома днями раніше німецькі дипломати передали медичним закладам України 20 карет швидкої медичної допомоги. Карети на базі Mercedes-Benz Sprinter спроєктовані як мобільні відділення інтенсивної терапії, тобто реанімації.

Там повністю нова комплектація дефібриляторами-моніторами, апаратами штучної вентиляції легенів пацієнта, обладнанням для подачі медичного кисню, інфузійними насосами, апаратами ЕКГ, травматологічним обладнанням та іншими пристроями, що дозволяють надавати необхідну допомогу пацієнтам із важкими станами під час медичного транспортування як на короткі, так і на далекі відстані.

За програмою Всесвітньої організації охорони здоров’я Посольство Німеччини в Києві передало медикам України 20 машин швидкої медичної допомоги на шасі Mercedes-Benz Sprinter. Фото: Deutsche Botschaft Kiew

"Ці 20 автомобілів невідкладної допомоги дозволять здійснювати медичні перевезення між лікарнями по всій Україні, включаючи східні та південні регіони. Вони оснащені обладнанням для надання інтенсивної та високоспеціалізованої допомоги важкопораненим пацієнтам", – підкреслив виконувач обов’язків регіонального директора з надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ д-р Гундо Вайлер.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року ВООЗ та її партнери через різні програми та фінансову підтримку різних країн передали Міністерству охорони здоров’я України 95 автомобілів невідкладної допомоги. Найближчим часом має прибути чергова партія новеньких медичних машин з повною комплектацією обладнання відповідно до призначення.