Заклади охорони здоров'я під час війни отримали майже 700 автомобілів в якості гуманітарної допомоги.

25 вересня МОЗ відзвітувало про обсяги отриманої гумдопомоги: "за період воєнного стану до України надійшло медичної гуманітарної допомоги на суму понад 16 мільярдів гривень".

В переліку зазначається й автотранспорт. Всього з 24 лютого 2022 року по нинішній час від гуманітарних, благодійних, іноземних громадянських та державних місій у медичні заклади України надійшло 692 одиниці медичного транспорту.

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Тільки UNITED24 за зібрані з 5 травня 2022 року по 14 вересня нинішнього року кошти до медзакладів поставила 191 одиницю спеціалізованого й уже укомплектованого санітарного транспорту на загальну суму понад пів мільярда гривень (513 182 530 грн).

Урядові та дипломатичні гуманітарні місії зазвичай купують нові карети швидкої медичної допомоги, у т.ч. й виготовлені на території України.

Волонтерські рухи, благодійні організації здебільшого викуповують машини, які їздили за кордоном та мають задовільний робочий стан.

Такий транспорт перед відправкою в Україну проходить обов’язкову подвійну процедуру підготовки. Спочатку здійснюється ТО машин на станціях техобслуговування. Наостанок у спеціалізованих сервісних центрах проводиться профілактичний огляд та ремонт і навіть заміна медичного устаткування, що входить у комплектацію салону.

Замість старих радянсько-російських карет, що багато споживали бензину і часто ламалися, в автопарки медичних закладів прийшли економічні та витривалі дизельні машини світових виробників з найсучаснішим устаткуванням. Фото: Львівська ОВА

Оновлення парку за всіма видами надходжень дозволило частково закрити проблему нестачі карет медичної допомоги через фізичну зношеність транспорту за віком та негативний вплив війни. Тут втрати великі.

Як недавно підкреслила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, "ворог продовжує нищити як медичну інфраструктуру, так і санітарний транспорт. Станом на зараз 103 авто швидкої медичної допомоги було пошкоджено, 253 – зруйновано, 125 – захоплено".

З наближенням осінньо-зимового періоду "генераторна тематика" в медичних закладах України вийшла на чільне місце, оскільки ворог відновив атаки на енергетичні об’єкти. Задля забезпечення медичних закладів безперебійним електроживленням Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами розмістили в медустановах 4 095 генераторів різної потужності з приводом від дизельних та бензинових двигунів.

У переддень холодів дизельні генераторні станції різної потужності вийшли в пріоритетне постачання медустанов, подекуди обійшовши за актуальністю поповнення санітарними автомобілями. Фото: Вінницька ОВА

Такий парк генераторних станцій спроможний забезпечити безперебійне енергопостачання більшості медзакладів в умовах відключень електроенергії. Робота з нарощування кількості автономних джерел виробництва електроенергії продовжується.