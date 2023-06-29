Три броньовані карети швидкої медичної допомоги надійшли в автопарк Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медпрацівники Львівщини отримали змогу реагувати на виклики навіть під час повітряних тривог: міцний кузов нових “швидких”, переданих фондом Люксембургу, захистить медиків і пацієнтів від уламків збитих дронів, ракет, скла та будівельного сміття.

Машини працюватимуть як у місті, так і в гарячих точках України, куди регулярно відбувають медики центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у відрядження.

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Усі три машини, як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, побудовані на базі двовісного шасі Mercedes-Benz Vario. У них є підсилювач керма, антиблокувальна система, вентильовані гальмівні диски всіх чотирьох колесах, система автоматичного регулювання гальмівного зусилля задньої осі, подушка безпеки водія і т.д.

Броньована карета швидкої медичної допомоги на базі двовісного шасі Mercedes-Benz Vario. Фото: Львівська ОВА

Про силовий потенціал машин не повідомляється, але оскільки тут броньована версія, то це може бути щонайменше 150-сильний дизельний двигун робочим об'ємом 4250 куб. см. Взагалі Vario комплектується моторами, що видають 136, 150 та 177 л. с. потужності та 520, 580, 675 Нм крутного моменту відповідно в діапазоні 1200-1600 об/хв. Силові агрегати споріднюються з автоматичною чи механічною КПП.

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Як зазначає прес-служба Львівської ОВА, автівки вже стоять на бойовому чергуванні. Автомобілі мають високу прохідність, найвищий рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах воєнного часу, в т.ч. у зоні бойових дій.

Поповнення автопарку медзакладу здійснив благодійний фонд LUkraine asbl асоціації українців у Люксембурзі. Їх придбано у межах міжнародної акції Ukraine is calling та за підтримки European Investment Bank. Це вже не перша партія карет швидкої медичної допомоги постраждалій Україні.

Раніше спеціалізовані машини швидкої медичної допомоги LUkraine asbl поставляв у міські та обласні лікарні Дніпра та Харкова. Фото: LUkraine