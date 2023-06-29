Три бронированных кареты скорой помощи поступили в автопарк Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Древний город, который в последнее время испытывает много обстрелов с воздуха от рашистов, благодаря автомобилям такого исполнения теперь может реагировать на вызовы даже во время воздушной тревоги: крепкий кузов защитит медиков и пациентов от обломков сбитых дронов, ракет, стекла и строительного мусора.

Машины будут работать как в городе, так и в горячих точках Украины, куда регулярно отбывают в командировки медики центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Все три машины, как сообщает Львовская областная военная администрация, построены на базе двухосного шасси Mercedes-Benz Vario. Этот фургон в специализированном исполнении украинским водителям понравился: здесь есть усилитель руля, антиблокировочная система, вентилируемые тормозные диски всех четырех колес, система автоматической регулировки тормозного усилия задней оси, подушка безопасности водителя и т.д.

Бронированная карета скорой помощи на базе двухосного шасси Mercedes-Benz Vario. Фото: пресс-служба Львовской ОВА

О силовом потенциале машин не сообщается, но поскольку здесь бронированная версия, то это может быть по меньшей мере 150-сильный дизельный двигатель рабочим объемом 4250 куб. см. Вообще Vario комплектуется моторами, издающими 136, 150 и 177 л. с. мощности и 520, 580, 675 Нм крутящего момента соответственно в диапазоне 1200-1600 об/мин. Силовые агрегаты работают с автоматической или механической КПП.

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Как отмечает пресс-служба Львовской ОВА, машины уже стоят на боевом дежурстве. Автомобили обладают высокой проходимостью, высоким уровнем защиты и оборудования, необходимым для спасения жизни в условиях военного времени, в т.ч. в зоне боевых действий.

Пополнение автопарка медучреждения провел благотворительный фонд LUkraine Аsbl ассоциации украинцев в Люксембурге. Они приобретены в рамках международной акции Ukraine is calling и при поддержке European Investment Bank. Это уже не первая партия карет скорой медицинской помощи пострадавшей Украине.

Ранее специализированные машины скорой медицинской помощи LUkraine Asbl поставлял в городские и областные больницы Днепра и Харькова. Фото: LUkraine