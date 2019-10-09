В одном из них нет места для транспортировки больного, они доставляют медиков для оказания первичной экстренной помощи пострадавшим.

Чтобы не опаздывать на экстренные вызовы, медики города-эмирата пополнили свой автопарк быстрыми машинами – парой спорткупе и кроссовером.

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Если кроссовер Range Rover еще можно представить в качестве транспорта для бригады скорой помощи, то Nissan GT-R и Chevrolet Corvette никак не вписываются в этот образ. Но в Эмиратах думают иначе.

По словам исполнительного директора Дубайской службы скорой помощи (DCAS) Халифа Бин Драя, новые машины были приобретены в рамках кампании, проводимой совместно с местной полицией и дорожно-транспортным управлением (RTA), под названием "Уступи дорогу... дай надежду". Кампания направлена ​​на сокращение времени реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций, уменьшение количества аварий с участием транспортных средств скорой помощи и повышение квалификации водителей экстренных служб.

Автомобили получили ​​не только бело-красные кузовы, но и световые и звуковые сигналы спецназначения – сине-красные проблески лампы установлены за радиаторной решеткой и под лобовым стеклом. Суперкары будут дежурить в туристических районах Дубая: рядом с торговыми центрами Dubai Mall и City Walk, на бульваре Шейха Мохаммеда Бен Рашида и на побережье. Мощные скоростные автомобили также будут использоваться во время проведения спортивных мероприятий, таких как марафоны, велопробеги и скачки, в качестве сопровождения.

Экипаж каждого автомобиля состоит из двух парамедиков, а в багажниках будет находиться оборудование для сердечно-легочной реанимации (СЛР), кислородные баллоны, а также инструменты, нужные для оказания первой помощи при ДТП и утоплении.

Бин Драй отметил, что высокая скорость, которую способны развивать купленные автомобили, позволит сократить время прибытия медиков к месту событий до 4-8 минут. Позже по вызову будут прибывать другие автомобили скорой помощи, оснащенные более серьезным оборудованием и способные доставлять пострадавших в больницу.

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