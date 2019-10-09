У жодному з них немає місця для транспортування хворого, вони доставляють медиків для надання первинної екстренної допомоги постраждалим.

Щоб не запізнюватись на екстрені виклики, медики міста-емірата поповнили свій автопарк швидкими машинами – парою спорткупе та кросовером.

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Якщо кросовер Range Rover ще якось можна уявити у якості транспорту для бригади швидкої меддопомоги, то Nissan GT-R та Chevrolet Corvette аж ніяк не вписуються у цей образ. Та в Еміратах думають інакше.

За словами виконавчого директора Дубайської служби швидкої допомоги (DCAS) Халіфа Бін Драя, нові машини були придбані у рамках кампанії, що проводиться спільно з місцевою поліцією і дорожньо-транспортним управлінням (RTA), під назвою “Поступися дорогою... дай надію”. Кампанія спрямована на скорочення часу реагування у випадках надзвичайних ситуацій, зменшення кількості аварій за участю транспортних засобів швидкої допомоги і підвищення кваліфікації водіїв екстрених служб.

Автомобілі отрмиали не лише біло-червоні кузови, а й світлові та звукові сигнали спецпризначення – синьо-червоні проблескові лампи встановлені за радіаторною решіткою та під лобовим склом. Суперкари чергуватимуть в туристичних районах Дубая: поруч з торговими центрами Dubai Mall та City Walk, на бульварі Шейха Мохаммеда Бен Рашида та на узбережжі. Потужні швидкісні автомобілі також будуть використовуватися під час проведення спортивних заходів, таких як марафони, велопробіги та скачки, у якості супроводу.

Екіпаж кожного автомобіля складається з двох парамедиків, а в багажниках буде знаходитись обладнання для серцево-легеневої реанімації (СЛР), кисневі балони, а також інструменти, потрібнідля надання першої допомоги при ДТП та утопленні.

Бін Драй зазначив, що висока швидкість, яку здатні розвивати куплені автомобілі, дозволить скоротити час прибуття медиків до місця подій до 4-8 хвилин. Пізніше за викликом прибуватимуть інші автомобілі швидкої допомоги, оснащені більш серйозним устаткуванням і здатні доставляти постраждалих в лікарню.

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