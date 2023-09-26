Заведения здравоохранения во время войны получили около 700 автомобилей в качестве гуманитарной помощи.

25 сентября Минздрав отчитался об объемах полученной гумдопомощи: “за период военного положения в Украину поступило медицинской гуманитарной помощи на сумму более 16 миллиардов гривен”.

В списке указывается и автотранспорт. Всего с 24 февраля 2022 года по настоящее время от гуманитарных, благотворительных, иностранных гражданских и государственных миссий в медицинские учреждения Украины поступило 692 единицы медицинского транспорта.

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Только UNITED24 за собранные с 5 мая 2022 года по 14 сентября нынешнего года средства в медучреждения поставила 191 единицу специализированного и уже укомплектованного санитарного транспорта на общую сумму более полумиллиарда гривен (513 182 530 грн).

Правительственные и дипломатические гуманитарные миссии обычно покупают новые кареты скорой помощи, в т.ч. и изготовлены на территории Украины.

Волонтерские движения, благотворительные организации в основном выкупают машины, которые ездили за границей и имеют удовлетворительное рабочее состояние.

Такой транспорт перед отправкой на Украину проходит обязательную двойную процедуру подготовки. Сначала осуществляется ТО машин на станциях техобслуживания. Напоследок в специализированных сервисных центрах проводится профилактический осмотр, ремонт или замена медицинского оборудования, входящего в комплектацию салона.

Вместо старых советско-российских карет, много потреблявших бензина и часто ломавшихся, в автопарки медицинских учреждений пришли экономичные и выносливые дизельные машины мировых производителей с самым современным оборудованием. Фото: Львовская ОВА

Обновление парка по всем видам поступлений позволило частично закрыть проблему нехватки карет медицинской помощи из-за физического износа транспорта по возрасту и негативного влияния войны. Здесь потери большие.

Как недавно подчеркнула заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, "враг продолжает уничтожать как медицинскую инфраструктуру, так и санитарный транспорт. По состоянию на сейчас 103 авто скорой медицинской помощи были повреждены, 253 – разрушены, 125 – захвачены".

С приближением осенне-зимнего периода "генераторная тематика" в медицинских учреждениях Украины стала приоритетной, поскольку враг возобновил атаки на энергетические объекты. Для обеспечения медицинских учреждений бесперебойным электропитанием Министерство здравоохранения вместе с партнерами разместили в медучреждениях 4095 генераторов различной мощности с приводом от дизельных и бензиновых двигателей.

В канун холодов дизельные генераторные станции разной мощности вышли в приоритетную поставку медучреждений, кое-где обойдя по актуальности пополнение санитарными автомобилями. Фото: Винницкая ОВА

Такой парк генераторных станций способен обеспечить бесперебойное энергоснабжение большинства медучреждений в условиях отключения электроэнергии. Работа по наращиванию количества автономных источников производства электроэнергии продолжается.