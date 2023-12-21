Служба экстренной медицинской помощи Днепропетровщины получила партию карет скорой медицинской помощи. Техника уже зарегистрирована и введена в график дежурства

Пришло сразу три автомобиля экстренной медицинской помощи типа В. Все машины построены на шасси Citroen Jumper, которое среди водителей медицинского транспорта имеет хорошие отзывы – техника выносливая, экономичная, комфортная.

"У нас каждая машина на вес золота и, безусловно, каждая востребована. Нагрузка на медицинские бригады сейчас огромная. Одна бригада выполняет 7-10 вызовов в сутки", – рассказывает директор Днепровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

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Технику приобрело правительство ФРГ в рамках гуманитарной программы Всемирной организации здравоохранения. Машины переданы через Посольство Германии в Киеве представителями Агентства ООН по вопросам миграции.

Автопарк Днепропетровщины обновлен каретами на шасси Citroen Jumper. ФотоДнепропетровская ОГА

Это не первая такая поставка. Несколькими днями ранее немецкие дипломаты передали медицинским учреждениям Украины 20 карет скорой медицинской помощи. Кареты на базе Mercedes-Benz Sprinter спроектированы как мобильные отделения интенсивной терапии, то есть реанимации.

Там полностью новая комплектация дефибрилляторами-мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких пациента, оборудованием для подачи медицинского кислорода, инфузионными насосами, аппаратами ЭКГ, травматологическим оборудованием и другими устройствами, позволяющими оказывать необходимую помощь пациентам с тяжелыми состояниями во время медицинской транспортировки как на короткие, так и на дальние расстояния.

По программе Всемирной организации здравоохранения Посольство Германии в Киеве передало медикам Украины 20 машин скорой медицинской помощи на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Фото: Deutsche Botschaft Kiew

"Эти 20 автомобилей неотложной помощи позволят осуществлять медицинские перевозки между больницами по всей Украине, включая восточные и южные регионы. Они оснащены оборудованием для оказания интенсивной и высокоспециализированной помощи тяжелораненым пациентам", – подчеркнул исполняющий обязанности регионального директора по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Гундо Вайлер.

Напомним, с 24 февраля 2022 года ВОЗ и ее партнеры через различные программы и финансовую поддержку разных стран передали Министерству здравоохранения Украины 95 автомобилей неотложной помощи. В ближайшее время должна прибыть очередная партия новеньких медицинских машин с полной комплектацией оборудования в соответствии с предназначением.