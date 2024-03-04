Шесть самых отдаленных громад Украины получили специализированные автомобили паллиативной помощи с подъемниками.

В рамках проекта "EU4Recovery – расширение прав и возможностей общин в Украине" машины достались больницам бесплатно. Евросоюз совместно с ООН (UNDP) заказал и приобрел шесть микроавтобусов. Они предназначены для облегчения доступа к паллиативной помощи пациентам и их семьям. Автобусы будут транспортировать людей с физическими недостатками в медицинские учреждения.

Минздрав Украины посоветовал направить эти машины в Нежин Черниговской области, Конотоп и Ромны Сумской, Каменское Днепропетровской, Миргород Полтавской и Новую Водолагу Харьковской областей. Представители медицинских учреждений этих громад уже получили технику с пакетом готовых регистрационных документов.

Читайте также Машины скорой медицинской помощи продолжают поступать в Украину

И хотя в официальном сообщении МОЗ Украины ни производитель, ни модель не сообщается, из очертаний видно, что все транспортные средства относятся к пассажирским машинам Fiat Ducato последнего поколения в специализированном исполнении салона – инвалидные кресла.

Это единственное отличие от классических машин. Пассажирский салон здесь имеет лишь два ряда двойных дуэт-кресел по левому борту и одно одинарное кресло с правой стороны. В итоге три места впереди (водитель и два пассажира) и пять кресел в салоне + зона инвалидной коляски с системой ее фиксации при транспортировке.

Читайте также Как выглядит бронированный медицинский автобус для эвакуации

В остальном здесь классическая версия Ducato с объемом двигателя в 2179 "кубиков". Имея мощность 130 л.с. и 6-ступенчатую механическую КПП, он потребляет от 7,3 до 9 л дизеля на 100 км пробега. Однако здесь не постоянная величина паспортного определения, поскольку производитель предостерегает, что все зависит от состояния дороги, рельефа и даже погодных условий.

"Предоставление автомобилей паллиативной помощи является шагом вперед в нашем глобальном обязательстве по повышению доступности и качества здравоохранения для уязвимых слоев населения, особенно на территориях, пострадавших от войны", – заявил руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС в Украине Штефан Шлейнин.

Автомобили паллиативной помощи были закуплены и оборудованы в Украине.