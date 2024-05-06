В нинішні вихідні до Львова із Франції прибула колона машин швидкої медичної допомоги: автомобілі у повному спорядженні відразу доправлено на Харківщину, Полтавщину та Дніпропетровщину.

Гуманітарний конвой з дев’яти автомобілів пригнали представники асоціації "Aide Médicale & Caritative France – Ukraine". Це – адресна допомога для потреб бригад екстреної медичної допомоги, військових медичних підрозділів та команд розмінування ДСНС. Усі машини львів'яни відправили згаданих вище областей.

Одна карета швидкої допомоги вирушила на Харківщину до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, три машини – до Н-ської військової частини для здійснення евакуації поранених із зони бойових дій на сході України.

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Три автівки їдуть до аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області для супроводу робіт із розмінування територій.

Ще дві карети поповнять автопарк і підсилять евакуаційну спроможність військового шпиталю у Полтаві.

За словами операційного директора "Aide Médicale & Caritative France – Ukraine" (Медична і благодійна допомога Франція-Україна) Діани Дольс, автівки від закладів екстреної медицини у Франції вживані, але у добротному технічному стані і у повній комплектації медичним обладнанням. Є одна нова машина, яка адресно віддається команді розмінування ДСНС.

"Такі авто підходять для місцевостей, які були зруйновані та мають низьку прохідністю. «Швидкі» будуть виконувати різні місії. Одні – супроводжувати команду розмінування, а інші проводити евакуацію зі стабілізаційного пункту до шпиталю", – розповіла Діана Дольс.

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Виконавчий директор ВГО "Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги" Денис Чепур підкреслив, що допомога французьких колег зі згаданої Асоціації йде регулярно і в дуже потрібній номенклатурі.

Тільки за минулий рік отримано надійшло приблизно 320 тонн вантажів вартістю понад 3 млн євро. Окрім надання гуманітарної допомоги, французька Асоціація сприяє розвитку навчальної медичної бази на Львівщині та здійснює обмін між фахівцями двох країн.

Фото: Львівська ОВА