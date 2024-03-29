Франція не буде утилізувати списані запаси з армійських складів резерву: придатне до використання озброєння та обладнання відповідні служби приведуть до експлуатаційного стану для подальшої передачі Україні.

Саме таку відповідь отримали журналісти від очільника оборонного відомства Франції Себастьєна Лекорню на критику щодо передачі озброєння Україні зі складу ЗСФ, що ніби послаблює обороноздатність Республики. Про це з посиланням на французьке видання Varmatin повідомляє Militarnyi.

Лекорню уточнив, що передача озброєння ніяк не впливає на національну безпеку, оскільки те озброєння потрапляє до категорії списаного, як от броньовані бойові машини AMX-10RC, що замінюються більш сучасними EBRC Jaguar.

Читайте також Франція й Україна заснували гарматну коаліцію: перші самохідки вже на підході

"Замість викидати цю зброю та обладнання на смітник чи віддавати іншим країнам ми віддаємо їх українській армії. Але повторюю: обороноздатність від цього не погіршується", — наголосив французький міністр оборони.

Французька колісна броньована машина AMX-10RC вже є на озброєнні ЗСУ. Ще кілька сотень таких машин зайвими не будуть. Фото: Army Recognition

Замість переданого ЗСУ озброєння з армійських складів, а також усілякого обладнання, Франція найближчим часом отримає поповнення – для оновлення запасів уряд виділяє великі інвестиції: у 2024—2030 роках на зміцнення обороноздатності буде направлено понад 413 мільярдів євро. Отож, підкреслив міністр, країна може не хвилюватися за власну безпеку.

Читайте також Легкі танки AMX-10 RC, які передає Україні Франція: що це за техніка

Про яку саме кількість озброєнь йдеться, міністр не уточнив, але з відкритих джерел відомо, що Франція здійснює масштабну програму модернізації, як от сухопутних підрозділів. Проєкт отримав назву Scorpion. В результаті оновлення Франція зніме з балансу велику кількість бронетранспортерів VAB. Ймовірно, велика частина цих машин буде відправлена на український фронт як допомога союзників.

Також глава Міноборони Франції Себатьєн Лекорню підтвердив постачання Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar та боєкомплектів. Очікується, що цьогоріч буде поставлено 80 тисяч снарядів для 155-мм гармат.

На його пресконференції також прозвучало, що домовленість Франції, України та Данії про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar перейшла в практичну площину і це що дозволить Парижу їх швидко виготовити та передати Києву.