Франция не будет утилизировать списанные запасы с армейских складов резерва: пригодное к использованию вооружение и оборудование соответствующие службы приведут в эксплуатационное состояние для дальнейшей передачи Украине.

Именно такой ответ получили журналисты от главы оборонного ведомства Франции Себастьена Лекорню на критику относительно передачи вооружения Украине из состава ВСФ, что якобы ослабляет обороноспособность Республики. Об этом со ссылкой на французское издание Varmatin сообщает Militarnyi.

Лекорню уточнил, что передача вооружения никак не влияет на национальную безопасность, поскольку то вооружение попадает в категорию списанного, как вот бронированные боевые машины AMX-10RC, что заменяются более современными EBRC Jaguar.

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"Вместо того, чтобы выбрасывать это оружие и оборудование на свалку или отдавать другим странам, мы отдаем их украинской армии. Но повторяю: обороноспособность от этого не ухудшается", – подчеркнул французский министр обороны.

Французская колесная бронированная машина AMX-10RC уже есть на вооружении ВСУ. Еще несколько сотен таких машин лишними не будут. Фото: Army Recognition

Вместо переданного ВСУ вооружения с армейских складов, а также всевозможного оборудования, Франция в ближайшее время получит пополнение – для обновления запасов правительство выделяет большие инвестиции: в 2024-2030 годах на укрепление обороноспособности будет направлено более 413 миллиардов евро. Поэтому, подчеркнул министр, страна может не волноваться за собственную безопасность.

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О каком именно количестве вооружений идет речь, министр не уточнил, но из открытых источников известно, что Франция осуществляет масштабную программу модернизации, как вот сухопутных подразделений. Проект получил название Scorpion. В результате обновления Франция снимет с баланса большое количество бронетранспортеров VAB. Вероятно, большая часть этих машин будет отправлена на украинский фронт как помощь союзников.

Также глава Минобороны Франции Себатьен Лекорню подтвердил поставку Украине 78 самоходных артиллерийских установок Caesar и боекомплектов. Ожидается, что в этом году будет поставлено 80 тысяч снарядов для 155-мм пушек.

На его пресс-конференции прозвучало, что договоренность Франции, Украины и Дании о финансировании самоходных 155-мм гаубиц Caesar перешла в практическую плоскость и это позволит Парижу их быстро изготовить и передать Киеву.