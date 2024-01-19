Действующая международная "Танковая коалиция", а с ней еще и морская, воздушная и противовоздушная, расширились: к программе помощи Украине вооружением добавилась коалиция "Артиллерия для Украины".

Этот проект в нынешний четверг, 18 января, учредили министр обороны Франции Себастьян Лекорню и наш глава оборонного ведомства Рустем Умеров. Новообразованное объединение открыто для других участников, готовых участвовать в обеспечении украинских Сил обороны артиллерийскими средствами ведения огня, боеприпасами и транспортом к ним.

Программа рассчитана на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Франция, которая имеет признанный промышленный и оперативный опыт в этой области, стала сопредседателем артиллерийской коалиции.

Читайте также Как украинцы стреляют из французских САУ Caesar: видео

Рабочая группа проработала ряд документов с запросами украинских подразделений на новые артиллерийские установки в ближайшей перспективе. Решено заказать 78 артиллерийских систем Caesar, которые должны быть изготовлены в 2024 году.

В рамках проекта планируется приобрести 78 артиллерийских установок Caesar. Их производством в течение 2024 года согласилась заняться французская компания Nexter. Первые шесть пушек закупит Украина. В остатке будет 72 артиллерийские установки.

Украинским артиллеристам "Цезари" уже знакомы: самоходки на автомобильных шасси хорошо себя показали в борьбе с рашистами. Фото: ASM. Albumas

Французская сторона сообщила, что "использует 50 миллионов евро из своего Фонда поддержки Украины, чтобы обеспечить 12 из этих 72 пушек".

Читайте также В Украину могут попасть более современные Caesar

"Осталось профинансировать 60. Это призыв, с которым я обращаюсь ко всем союзникам в рамках нашего сотрудничества в формате "Рамштайн",- сказал Себастьен Лекорню.

Первые артиллерийские системы "Цезарь" (Caesar) уже готовятся к отправке. В ближайшие недели завод отгрузит свою продукцию в Украину. Представители Nexter пообещали для своевременной и даже досрочной поставки Киеву пушек ускорить темпы их производства.

Это не тонкостенная штанга для буровых установок с соединительной резьбой, а "толстокожий" ствол 155-мм пушки Caesar. Фото: Alain GastaL / FranceInfo

Что касается 155-мм снарядов к этим артсистемам, то французский оборонпром наращивает их выпуск. Если в начале войны завод производил 1000 снарядов ежемесячно, то сейчас производит 2000. Однако это количество изменится.

Как отметил Себастьен Лекорню, Франция с конца января еще больше раскрутит маховик производства и "сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов ежемесячно".