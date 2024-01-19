Чинна міжнародна "Танкова коаліція", а з нею ще й морська, повітряна і протиповітряна, розширилися: до програми допомоги Україні озброєнням додалася коаліція "Артилерія для України".

Цей проєкт у нинішній четвер, 18 січня, заснували міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та наш очільник оборонного відомства Рустем Умеров. Новоутворене об’єднання відкрите для інших учасників, готових брати участь у забезпеченні українських Сил оборони артилерійськими засобами ведення вогню, боєприпасами й транспортом до них.

Програма розрахована на короткострокову та довгострокову перспективи. Франція, яка має визнаний промисловий та оперативний досвід у цій галузі, стала співголовою артилерійської коаліції.

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Робоча група опрацювала ряд документів із запитами українських підрозділів на нові артилерійські установки в найближчій перспективі. Вирішено замовити 78 артилерійських систем Caesar, що мають бути виготовлені у 2024 році.

В рамках проєкту планується придбати 78 артилерійських установок Caesar. Їх виробництвом протягом 2024 року погодилася зайнятися французька компанія Nexter. Перші шість гармат закупить Україна. В залишку буде 72 артилерійські установки.

Українським артилеристам "Цезари" уже знайомі: самохідки на автомобільних шасі добре себе показали у боротьбі з рашистами. Фото: Delfi / ASM. Albumas

Французька сторона повідомила, що "використає 50 мільйонів євро зі свого Фонду підтримки України, щоб забезпечити 12 із цих 72 гармат".

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"Залишилося профінансувати 60. Це заклик, з яким я звертаюся до всіх союзників у рамках нашої співпраці у форматі «Рамштайн",— сказав Себастьєн Лекорню.

Перші артилерійські системи "Цезар" (Caesar) вже готуються до відправлення. Найближчими тижнями завод відвантажить свою продукцію в Україну. Представники Nexter пообіцяли для своєчасного і навіть дострокового постачання Києву гармат прискорити темпи їх виробництва.

Це не тонкостінна штанга для бурових установок з різьбою для з'єднання, а “товстошкіре” дуло 155-мм гармати Caesar. Фото: Alain GastaL / FranceInfo

Щодо 155-мм снарядів до цих артсистем, то французький оборонпром нарощує їх випуск. Якщо на початку війни завод виробляв 1000 снарядів щомісяця, то нині виготовляє 2000. Однак ця кількість зміниться.

Як зазначив Себастьєн Лекорню, Франція з кінця січня ще більше розкрутить маховик виробництва й "зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця".