В нынешние выходные во Львов из Франции прибыла колонна машин скорой медицинской помощи: автомобили в полном снаряжении сразу отправлены на Харьковщину, Полтавщину и Днепропетровщину.

Гуманитарный конвой из девяти автомобилей пригнали представители ассоциации "Aide Médicale & Caritative France – Ukraine". Это – адресная помощь для нужд бригад экстренной медицинской помощи, военных медицинских подразделений и команд разминирования ГСЧС. Все машины львовяне отправили в упомянутые выше области.

Одна карета скорой помощи отправилась на Харьковщину в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, три машины – Н-ской воинской части для осуществления эвакуации раненых из зоны боевых действий на востоке Украины.

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Три машины едут в аварийно-спасательный отряд специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области для сопровождения работ по разминированию территорий.

Еще две кареты пополнят автопарк и усилят эвакуационную способность военного госпиталя в Полтаве.

По словам операционного директора "Aide Médicale & Caritative France – Ukraine" (Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина) Дианы Дольс, машины от учреждений экстренной медицины во Франции бывшие в употреблении, но в добротном техническом состоянии и в полной комплектации медицинским оборудованием. Есть одна новая машина, которую адресно львовяне передали команде разминирования ГСЧС.

"Такие авто подходят для местностей, которые были разрушены и имеют низкую проходимость. "Скорые" будут выполнять различные миссии. Одни – сопровождать команду разминирования, а другие – проводить эвакуацию из стабилизационного пункта в госпиталь", – рассказала Диана Дольс.

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Исполнительный директор ВОО "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи" Денис Чепур подчеркнул, что помощь французских коллег из упомянутой Ассоциации идет регулярно и в очень нужной номенклатуре.

Только за прошлый год получено поступило примерно 320 тонн грузов стоимостью более 3 млн евро. Кроме оказания гуманитарной помощи, французская Ассоциация способствует развитию учебной медицинской базы на Львовщине и осуществляет обмен между специалистами двух стран.

Фото: Львовская ОВА