Американская "скорая" на базе Ford E 450 будет работать в Харькове: как она выглядит

ФОТО: мэрия Харькова|
Автомобиль будет работать в подразделении Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова
Трехмесячная дорога из Нью-Мексико, где расположен город Альбукерке, на днях завершилась в Харькове. Логистика оказалась сложной.
Сначала, как пишет citydesk.org, планировалось доставить карету через Балтимор, но из-за обвала моста в порт машину отвезли через Техас. Оттуда в мае она начала долгий путь через океан в Европу.
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В Харьков машину доставили по суше уже в середине августа. Напомним, Альбукерке и Харьков являются городами-побратимами с июня 2023 года.
Вот так отправляли карету из Америки в Украину. Фото: мэрия Альбукерке
В сообщении Харьковской мэрии не указана модель, но по фотоснимкам видно, что это автомобиль скорой помощи на базе Ford E 450 с кузовной надстройкой Horton. Карета имеет красивый внешний вид.
По словам Сары Маннал, представителя мэрии американского города, автомобиль 2011 года выпуска в добротном рабочем состоянии, перед отправкой прошел полное техническое обслуживание.
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За время работы в службе спасения Альбукерке карета скорой помощи перевезла тысячи пациентов, а теперь столько же, а то и больше поможет перевезти в прифронтовом украинском городе.
Отправляя автомобиль в дальний путь (см. видео внизу), руководители города и члены громады написали послание надежды и мира и пожелания наилучшей работы бригад спасательной службы в экстренных выездах.
Подарок от города-побратима встретили в Харькове. Фото: мэрия Харькова
В Украине автомобили Ford с такой конфигурацией кузовного модуля Horton в пожарно-спасательном и медицинском исполнении довольно редкие. Они впервые начали появляться с началом полномасштабной войны в пакетах гуманитарной помощи.
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Несмотря на годы эксплуатации, это все-таки добротные машины, которыми наши спасатели довольны.
"Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам, кто остался с Украиной в такое сложное для нее время", – сказала на торжествах по случаю отправки автомобиля из Америки в Украину Наталья Эдельман из общественной организации украинских американцев Нью-Мексико.