Американская "скорая" на базе Ford E 450 будет работать в Харькове: как она выглядит

Трехмесячная дорога из Нью-Мексико, где расположен город Альбукерке, на днях завершилась в Харькове. Логистика оказалась сложной.

Сначала, как пишет citydesk.org, планировалось доставить карету через Балтимор, но из-за обвала моста в порт машину отвезли через Техас. Оттуда в мае она начала долгий путь через океан в Европу.

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В Харьков машину доставили по суше уже в середине августа. Напомним, Альбукерке и Харьков являются городами-побратимами с июня 2023 года.

Вот так отправляли карету из Америки в Украину. Фото: мэрия Альбукерке

В сообщении Харьковской мэрии не указана модель, но по фотоснимкам видно, что это автомобиль скорой помощи на базе Ford E 450 с кузовной надстройкой Horton. Карета имеет красивый внешний вид.

По словам Сары Маннал, представителя мэрии американского города, автомобиль 2011 года выпуска в добротном рабочем состоянии, перед отправкой прошел полное техническое обслуживание.

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За время работы в службе спасения Альбукерке карета скорой помощи перевезла тысячи пациентов, а теперь столько же, а то и больше поможет перевезти в прифронтовом украинском городе.

Отправляя автомобиль в дальний путь (см. видео внизу), руководители города и члены громады написали послание надежды и мира и пожелания наилучшей работы бригад спасательной службы в экстренных выездах.

Подарок от города-побратима встретили в Харькове. Фото: мэрия Харькова

В Украине автомобили Ford с такой конфигурацией кузовного модуля Horton в пожарно-спасательном и медицинском исполнении довольно редкие. Они впервые начали появляться с началом полномасштабной войны в пакетах гуманитарной помощи.

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Несмотря на годы эксплуатации, это все-таки добротные машины, которыми наши спасатели довольны.

"Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам, кто остался с Украиной в такое сложное для нее время", – сказала на торжествах по случаю отправки автомобиля из Америки в Украину Наталья Эдельман из общественной организации украинских американцев Нью-Мексико.