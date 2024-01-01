Медикам на замену стареньким "Нивам" пришли Skoda Kodiaq

Машины адресно направлены больницам Корюковской и Новгород-Северской территориальных громад. Об обновке в автопарках медучреждений сообщила Черниговская ОГА.

Отныне медики смогут оперативнее и качественнее предоставлять пациентам необходимые услуги даже в самых отдаленных населенных пунктах. Некоторые села расположены чуть ли не вплотную к границе с агрессором.

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Обновление автопарка больниц современными и экономичными автомобилями Skoda произошло благодаря Программе развития Организаций Объединенных Наций (ПРООН) и при финансовой поддержке Европейского Союза, предоставленной в рамках проекта "EU4Recovery – Расширение возможностей общин в Украине".

"Внимание к приграничным громадам, где постоянно происходят обстрелы – очень важно для нас. Мы внедряем услугу мультидисциплинарного подхода – оказания паллиативной помощи на дому. И этот легковой автомобиль – именно то, что нужно нашей общине. Особенно для дорог, которые получили существенные повреждения во время войны", – акцентировал председатель Корюковской громады Ратан Ахмедов.

Такие автомобили значительно экономнее стареньких "Нив". Если ВАЗовский вездеход 2.0 л, 150 л.с., тратит где-то 10,2 л бензина на 100 километров пробега, то "Кодиак" с полным приводом (4WD) – 5,7 литров солярки или 6,2 л в бензиновой версии мотора.

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При этом сравнивать несколько позиций по комфорту, системам помощи водителю и безопасности не будем, поскольку "Нивы" остались на уровне 80-х годов прошлого века и таким перечнем похвастаться не в состоянии.

"Действительно, наши громады расположены в непосредственной близости к врагу, подвергаются ежедневным обстрелам, транспортное сообщение практически отсутствует, особенно в двадцатикилометровой зоне от границы. Трудно добираться до любых учреждений, а тем более, когда есть проблемы со здоровьем. Однако, мы стараемся наши услуги приближать к людям. А, учитывая возможности нашего бюджета, эти машины для нас очень ценная помощь", – соглашается с коллегой Сергей Поливода, управляющий делами исполнительного комитета Новгород-Северской территориальной громады.

Фото: Черниговская ОГА