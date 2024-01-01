"Скорая" на базе Peugeot Partner будет обслуживать больных на Днепропетровщине

Медицинское учреждение громады получило автомобиль в рамках программы USAID Dobre. О такой обновке говорится в сообщении Зеленодольской МТГ, что на Днепропетровщине.

Поставка выполнена Global Communities при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID). Программа Dobre тесно сотрудничает со 100 территориальными общинами в десяти областях Украины.

Читайте также Поляки передали в Днепропетровскую область школьные автобусы Mercedes-Benz с телевизорами

Несмотря на небольшие размеры, медицинский автомобиль способен перевозить как персонал медучреждения, так и больного человека. На выездах может работать бригада из двух медиков, один из которых сидит рядом с водителем в передней части машины, а второй – в салоне по правому борту.

По левую руку от медика в салоне размещены носилки для транспортировки лежачего больного. Там есть обустроенные шкафы и ниши для оборудования и вспомогательной атрибутики, начиная от кислородного концентратора, дефибриллятора и заканчивая электрокардиографом и другим оборудованием и инструментарием.

Читайте также Днепропетровщина восстановила еще две переправы

Peugeot Partner относится к линейке автомобилей спецназначения для сельской местности – легкий, маневренный, адаптирован к украинским дорогам и сложному рельефу. Однако в плотной застройке мегаполисов такой автомобиль также незаменим благодаря малым габаритам.

В любом случае автомобиль имеет мягкий плавный ход. Комфорт обеспечивает полностью независимая подвеска всех колес, что даже на бездорожье обеспечит удобную транспортировку бригады и пациента.

Читайте также Все 50 квадроциклов, которые прибыли в Днепр для ВСУ, оказались не на ходу: видео

В моторной нише стоит дизельный двигатель 1,6 HDi мощностью 92 лошадиные силы. Расход топлива может колебаться от 4,6 до 8,2 л на 100 км, а в сложных дорожных условиях даже в пределах 10 л, что также довольно экономично.

С получением такого автомобиля результативность Программы совершенствования медицинских услуг в Зеленодольской громаде на 2024-2027 годы возрастет: выезды к больным будут оперативнее, а их доставки в лечебное учреждение – своевременные и комфортные.

Фото: Зеленодольская громада