Укр
Ру

"Скорая" на базе Peugeot Partner будет обслуживать больных на Днепропетровщине

Карета скорой медицинской помощи на базе фургона "Пежо Партнер" встречается не часто. Однако недавно один из них пополнил автопарк Зеленодольской громады.
Редкая "скорая" Peugeot Partner пришла в Зеленодольск - Auto24

ФОТО: Зеленодольская община|

Маленькая, низенькая, но шустрая и имеет мягкий экономичный ход

Валентин Ожго
logo13 августа, 09:30
logo0
logo0 мин
РЕКЛАМА

Медицинское учреждение громады получило автомобиль в рамках программы USAID Dobre. О такой обновке говорится в сообщении Зеленодольской МТГ, что на Днепропетровщине.

Поставка выполнена Global Communities при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID). Программа Dobre тесно сотрудничает со 100 территориальными общинами в десяти областях Украины.

Читайте также Поляки передали в Днепропетровскую область школьные автобусы Mercedes-Benz с телевизорами

Несмотря на небольшие размеры, медицинский автомобиль способен перевозить как персонал медучреждения, так и больного человека. На выездах может работать бригада из двух медиков, один из которых сидит рядом с водителем в передней части машины, а второй – в салоне по правому борту.

По левую руку от медика в салоне размещены носилки для транспортировки лежачего больного. Там есть обустроенные шкафы и ниши для оборудования и вспомогательной атрибутики, начиная от кислородного концентратора, дефибриллятора и заканчивая электрокардиографом и другим оборудованием и инструментарием.

Читайте также Днепропетровщина восстановила еще две переправы

Peugeot Partner относится к линейке автомобилей спецназначения для сельской местности – легкий, маневренный, адаптирован к украинским дорогам и сложному рельефу. Однако в плотной застройке мегаполисов такой автомобиль также незаменим благодаря малым габаритам.

В любом случае автомобиль имеет мягкий плавный ход. Комфорт обеспечивает полностью независимая подвеска всех колес, что даже на бездорожье обеспечит удобную транспортировку бригады и пациента.

Читайте также Все 50 квадроциклов, которые прибыли в Днепр для ВСУ, оказались не на ходу: видео

В моторной нише стоит дизельный двигатель 1,6 HDi мощностью 92 лошадиные силы. Расход топлива может колебаться от 4,6 до 8,2 л на 100 км, а в сложных дорожных условиях даже в пределах 10 л, что также довольно экономично.

С получением такого автомобиля результативность Программы совершенствования медицинских услуг в Зеленодольской громаде на 2024-2027 годы возрастет: выезды к больным будут оперативнее, а их доставки в лечебное учреждение – своевременные и комфортные.

Фото: Зеленодольская громада

#Новости #Peugeot #Фото #Автособытие