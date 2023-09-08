Два путепровода введены в строй на автомагистрали международного значения М-29 Харьков – Красноград – Перещепино, что улучшило транспортное сообщение сразу нескольких областей.

На обоих объектах Днепропетровской службы возобновление работы выполнено в запланированные сроки. Таким образом, за строительный сезон компания записала в свой зачет пятнадцать отремонтированных искусственных сооружений на автодорогах государственного значения. В настоящее время продолжается восстановление еще пяти мостов.

Значительная часть высвободившейся спецтехники направлена на другие объекты, в т.ч. на стратегические. В настоящее время в рамках минимизации последствий уничтоженной войсками России Каховской ГЭС служба восстановления Днепропетровщины ведет строительство 145-километрового водопровода.

С каждым обновленным путепроводом логистика региона все больше возвращается к мирной жизни. Фото: Служба восстановления

Общая стоимость проекта оценивается в 13,5 млрд. грн. Финансирование идет за счет государственного бюджета и зарубежных партнеров. Предприятие впервые получило денежную помощь из-за границы – правительство Словакии выделило 200 тысяч евро.

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Деньги иностранных благотворителей также пойдут на строительство масштабного водопровода, который обеспечит Кривому Рогу 25% потребности в воде. Полностью завершить строительство и вывести спецтехнику в места базового размещения планируется в ноябре этого года.

На сооружении водопровода в основном используется техника для земляных работ – бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, но работа самосвалам и автокранам. Фото: Служба восстановления.