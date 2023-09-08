Два шляхопроводи стали до ладу на автомагістралі міжнародного значення М-29 Харків – Красноград – Перещепино, що покращило транспортне сполучення відразу кількох областей.

На обох об’єктах Дніпропетровської служби відновлення роботи виконано в заплановані терміни. Таким чином за будывельний сезон компанія записала у свій залік п’ятнадцять відремонтованих штучних споруд на автодорогах державного значення. Наразі триває выдновлення ще п’яти мостів.

Значна частина вивільненої спецтехніки направлена на інші об’єкти, в т.ч. на стратегічні. Нині в рамках мінімізації наслідків знищеної військами рф Каховської ГЕС служба відновлення Дніпропетровщини веде будівництво 145-кілометрового водогону.

З кожним відновленим шляхопроводом логістика регіону все більше повертається до мирного життя. Фото: Служба відновлення

Загальна вартість проєкту оцінюється у 13,5 млрд грн. Фінансування йде за рахунок державного бюджету та іноземних партнерів. Підприємство вперше отримало грошову допомогу з-за кордону – уряд Словаччини виділив 200 тисяч євро.

Читайте також В Житомирській області відремонтували шляхопровід на трасі Київ-Чоп

Гроші іноземних благодійників також підуть на будівництво масштабного водогону, який забезпечить Кривому Рогу 25% потреби у питній воді. Повністю завершити будівництво і вивести спецтехніку в місця базового розміщення планується у листопаді цього року.

На споруджені водогону здебільшого використувується техніка для земляних робіт – бульдозери, екскаватори, грейдери, але є робота самосвалам та автокранам. Фото: Служба відновлення.