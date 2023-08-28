Найбільш пожвавлена міжнародна автомагістраль Київ-Чоп отримала ще одну відновлену мостову переправу, зруйновану ворогом у перший місяць війни.

Цього разу будівельники відкрили двосторонній рух через річку Дубовець на околиці Царівки поблизу Коростишева. Міст у лютому 2022 року зазнав від авіаударів ушкоджень, але вони не стали критичними для руху транспорту. Їхали тут повільніше і обережніше.

У нинішньому березні служба відновлення Житомирської області розпочала ремонт переходу і у травні здала в експлуатацію праву частину мосту.

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В передостанні дні серпня завершилися ремонтні роботи на лівій частині штучної споруди, тож міжнародний коридор отримав на цій ділянці шляху повноцінне транспортне сполучення.

Пошкоджений ворожим авіаударом міст ремонтували без перекриття трафіка, але тепер тимчасові незручності залишилися позаду – відкрито повноцінний рух. Фото: Служба відновлення Житомирської області

Будівельники поклали бетонну основу мосту, облаштували підходи, тротуари та гідроізоляцію об’єкту, вкрили дорожнє полотно асфальтом і нанесли розмітку.

Нервуєте, коли хтось вирішив скупити пів магазину на заправці й довго пробиває це на касі? Скористайтесь терміналом самообслуговування WOG PAY BOX. Хочете заправитися? Обираєте в меню свою колонку, кілька кліків і все оплачено. Бажаєте купити смаколик чи улюблений напій? Алгоритм дій той самий. Рекламна інформація

Для забезпечення стандартів безпеки руху на обох частинах мосту встановлено

перильне та бар’єрне огородження, а також відновлено освітлення цієї ділянки дороги.

Частина техніки у зоні ремонту ще залишилася, оскільки будівельники планують добротно очистити довкола мосту русло річки.

Новий міст не лише відновив попередню пропускну спроможність, але й пожвавить транспортний трафік.Фото: Служба відновлення Житомирської області

На Житомирщині це вже третій відбудований міст із п’яти пошкоджених на міжнародних автомагістралях. Штучні транспортні переходи вже діють на трасах М-06 Київ - Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин та М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.