Самая оживленная международная автомагистраль Киев-Чоп получила еще одну восстановленную мостовую переправу, разрушенную врагом в первый месяц войны.

На этот раз строители открыли двустороннее движение через реку Дубовец на окраине Царевки вблизи Коростышева. Мост в феврале 2022 года получил от авиаударов повреждения, но они не стали критическими для движения транспорта. Ехали здесь медленнее и осторожнее.

В марте текущего года служба восстановления Житомирской области начала ремонт перехода и в мае сдала в эксплуатацию правую часть моста.

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В предпоследние дни августа завершились ремонтные работы на левой части искусственного сооружения, так что международный коридор получил на этом участке пути полноценное транспортное сообщение.

Повреждённый вражеским авиаударом мост ремонтировали без перекрытия трафика, но теперь временные неудобства остались позади – открыто полноценное движение. Фото: Служба восстановления Житомирской области

Строители положили бетонное основание моста, обустроили подходы, тротуары и гидроизоляцию объекта, укрыли дорожное полотно асфальтом и нанесли разметку.

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Для обеспечения стандартов безопасности движения на обеих частях моста установлено

перильное и барьерное ограждение, а также восстановлено освещение этого участка дороги.

Часть техники в зоне ремонта осталась, поскольку строители планируют добротно очистить вокруг моста русло реки.

Новый мост не только восстановил предварительную пропускную способность, но и оживит транспортный трафик. Фото: Служба восстановления Житомирской области

В Житомирской области это уже третий отстроенный мост из пяти поврежденных на международных автомагистралях. Искусственные транспортные переходы уже действуют на трассах М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин и М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.