Строители наращивают темпы работ на строительстве нового 300-метрового автомобильного моста через Десну в Корюковском районе Черниговской области.

Транспортное сообщение этого региона с центральной частью Черниговщины было прервано из-за повреждений пролетов во время интенсивной фазы боев в марте 2022 года. После деоккупации упомянутой территории здесь привели временную понтонную переправу, но из-за весеннего ледохода ее вскоре свернули и транспорт пошел в обход.

Все остатки старой конструкции здесь были демонтированы и вывезены на переработку для повторного использования материала. По разработанному проекту начали строить новый мост. Он будет отвечать современным требованиям транспортных нагрузок и стандартам безопасности.

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В настоящее время мостостроители перешли к монтажным работам: на сводные опоры начали укладывать балки пролетного перекрытия. Этот этап проходит гораздо быстрее, чем подготовка конструкций опор и заливка бетоном.

Трехсотметровый мост строители планируют ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года. Фото: ch.restoration

А вот автомобильный мост через реку Сейм близ города Батурин через несколько дней вступит в строй. Он также был разрушен в начале полномасштабного вторжения российских войск на территорию области.

Жителям восточных громад Черниговщины приходилось долго делать большой круг и ездить по делам через территорию Сумщины. Впоследствии здесь устроили временную переправу и начали строить новый мост.

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Мостостроители прошли этап укладки пролетных балок и уже нанесли слой гидроизоляции и нижний слой покрытия, установили опоры освещения и завершают мостовое ограждение.

В конце августа движение автотранспорта по этой дороге будет полностью восстановлено: так называемый Батуринский мост через реку Сейм строители введут в эксплуатацию.

Завершающая фаза строительства моста через реку Сейм близ Батурина. Видео: ch.restoration

Всего в Черниговской области, как сообщили редакции Авто24 в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области, из-за полномасштабного российского вторжения разрушены 27 искусственных сооружений. Капитально отстроено и с нуля возведено 5 мостов и установлены 2 металлических модульных моста при содействии французской гуманитарной миссии. Еще на 8 локациях продолжаются строительные работы.