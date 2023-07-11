На автобусные маршруты областного центра вышли более сотни автобусов четырех автоперевозчиков, подвижный парк которых состоит из низкопольных многоместных машин и транспорта 2022/2023 годов выпуска.

В рамках принятой еще до войны транспортной реформы пассажиропоток Чернигова начали обслуживать 75 низкопольных автобусов разных лет выпуска и 44 машины, выпущенные недавно.

Таким образом, Чернигов решил вытеснить с улиц старый парк перевозчиков, не соответствовавший современным стандартам комфорта перевозки людей.

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Теперь по утвержденным городским маршрутам с соблюдением графика и интервалов движения ходят автобусы исключительно средней и большой вместимости. Среди них есть машины с системами кондиционирования воздуха в салоне, что в жаркие дни июля очень комфортно.

Новый транспорт черниговцам придется по вкусу. Скажем, на уже действующие маршруты №24, №25 и новый №33, впервые запустившийся на Заречный микрорайон, вышло 30 новеньких низкопольных автобусов "Черниговского автозавода".

Сегодня в Чернигове наиболее качественный общественный транспорт среди областных центров Украины. Фото: мэрия Чернигова

Обновляется и парк троллейбусов местного коммунального предприятия. В феврале сайт Авто24 уже рассказывал, что город закупает новые троллейбусы “Эталон” Т12110, имеющие автономный ход не менее 1 километра.

"Черниговские маршрутки, в народе «консервные банки», уходят в прошлое. Стимулировать частных перевозчиков обновить автобусы — так работает реформа общественных перевозок в нашем городе. Город компенсирует перевозчикам средства из расчета за километр при условии работы обновленным подвижным составом, по графику и согласно маршрутов. Бизнес получил гарантии, что в это дело можно инвестировать, а пассажиры — комфортную услугу", - отметил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

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Для улучшения обслуживания пассажиров и выполнения графика движений до конца июля в салонах всех городских автобусов будут установлены валидаторы. Это ускорит логистику пассажиров по городу, придаст им удобства и сократит время пребывания транспорта на остановках. Теперь водитель не будет отвлекаться на расчеты за наличные, а у перевозчиков будет реальная статистика пассажиропотока, в т.ч. по перевозке льготных категорий людей.

После прошлогодних рашистских обстрелов завод корпорации "Эталон" в Чернигове разрушился, но отстроился. Предприятие возобновило работу, приступив к выпуску автобусов и троллейбусов, в т.ч. и для своего города. Фото: Auto-consulting