Предприятия корпорации "Эталон" в Чернигове в результате боевых действий были повреждены на 50-70%, но уже возобновили работу.

Черниговский автобусный завод и смежные предприятия корпорации "Эталон" вернулись к работе с декабря. Они серьезно пострадали от обстрелов весной, но постепенно восстанавливаются и даже разрабатывают новые автобусы. Об этом сообщает Auto-Consulting.

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По предприятию было выпущено около 250 снарядов и три ракеты. Здания были повреждены на 50-70%, а сумма ущерба составила 30 миллионов гривен. Только стекло необходимо заменить на площади 20 000 кв. м.

В течение лета и осени на предприятиях разбирали завалы, восстанавливали электро-, водо- и газоснабжение. В настоящее время в цехах уже работают 500 человек.

В 2023 году "Эталон" планирует запустить в производство сразу несколько новых моделей. В частности, появится 9,3-метровый городской автобус А08621 на 72 места, оснащенный двигателем Ashok Leyland на 167 л.с.

Также появится 10,7 метровый туристический "Эталон" А11123 на 44 места и междугородний автобус А08317-31, приспособленный для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

Самым же инновационным станет первый электробус "Эталон". Городская модель А08611 достигает 9 м в длину и рассчитана на 54 пассажира. Его запас хода составит 200 км.