З початку цього року підприємство випустило сім автобусів.

Після чотирьох років простою “ЛАЗ” поступово повертається до життя.

Корпорація City Transport Group, до якої входять “ЛАЗ” і “Дніпропетровський автобусний завод” повідомила про те, що з початку року з конвеєра у Львові зійшло сім автобусів: 4-А183 та 3-А191. До кінця червня виробник обіцяє показати ще одну модель “ЛАЗ А141” з кузовом, зібраним на заводі ДАЗ.

Львівський автобусний завод припинив свою діяльність у 2014 році через те, що у структурі його власників значились російські підприємці та компанії. У той час ЗМІ поширювали інформацію про розпродаж майна підприємства, однак значну частину обладнання “ЛАЗ” вдалось зберегти. У лютому 2018 року було опубліковано проект постанови Львівської міської ради, котрий передбачав виділення коштів на викуп підприємства з метою його подальшого відновлення.

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