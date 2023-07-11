На автобусні маршрути обласного центру вийшло більше сотні автобусів чотирьох автоперевізників, рухомий парк яких складається з низькопідлогових багатомісних машин і транспорту 2022/2023 років випуску.

В рамках ухваленої ще до війни транспортної реформи пасажиропотік Чернігова почали обслуговувати 75 низькопідлогових автобусів різних років випуску та 44 машини, випущені нещодавно.

Таким чином, Чернігів вирішив витіснити з вулиць старий парк перевізників, який не відповідав сучасним стандартам комфорту перевезення людей.

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Відтепер за затвердженими міськими маршрутами з дотримання графіка й інтервалів руху ходять автобуси виключно середньої та великої місткості. З-поміж них є машини з системами кондиціювання повітря у салоні, що у спекотні дні липня дуже комфортно.

Новий транспорт чернігівцям буде до вподоби. Скажімо, на уже діючі маршрути №24, №25 та новий №33, що запустився вперше на Зарічний мікрорайон, вийшло 30 новеньких низькопідлогових автобусів "Чернігівського автозаводу".

Сьогодні у Чернігові найбільш якісний громадський транспорт з-поміж обласних центрів України. Фото: мерія Чернігова

Оновлюється й парк тролейбусів місцевого комунального підприємства. У лютому сайт Авто24 уже розповідав, що місто закуповує нові тролейбуси “Еталон” Т12110, які мають автономний хід не менше 1 кілометра.

"Чернігівські маршрутки, у народі «консервні банки», йдуть у минуле. Стимулювати приватних перевізників оновити автобуси — так працює реформа громадських перевезень у нашому місті. Місто компенсує перевізникам кошти з розрахунку за кілометр при умові роботи оновленим рухомим складом, за графіком та згідно з маршрутом. Бізнес отримав гарантії, що це справа, в яку можна інвестувати, а пасажири — комфортну послугу", — зазначив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

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Для покращення обслуговування пасажирів та дотримання графіка рухів до кінця липня в салонах усіх міських автобусів будуть встановлені валідатори. Це прискорить логістику пасажирів містом, додасть їм зручностей та скоротить час перебування громадського транспорту на зупинках. Тепер водій не буде відволікатися на розрахунки за готівку, а перевізники матимуть реальну статистику пасажиропотоку, в т.ч. з перевезення пільгових категорій людей.

Після торішніх рашистських обстрілів завод корпорації "Еталон" у Чернігові зазнав руйнації, але відбудувався. Підприємство відновило роботу, розпочавши випуску автобусів та тролейбусів, у т.ч. і для свого міста. Фото: Auto-consulting