Будівельники нарощують темпи робіт на будівництві нового 300-метрового автомобільного мосту через Десну у Корюківському районі Чернігівської області.

Транспортне сполучення цього регіону з центральною частиною Чернігівщини було перервано через пошкодження прольотів під час інтенсивної фази боїв у березні 2022 року. Після деокупації згаданої території тут навели тимчасову понтонну переправу, але через весняний льодохід її невдовзі згорнули і транспорт пішов в обхід.

Усі залишки старої конструкції тут демонтували й вивезли на переробку для повторного використання матеріалу. За розробленим проектом почали будувати новий міст. Він буде відповідати сучасним вимогам транспортних навантажень і стандартам безпеки.

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Нині мостобудівники перейшли до монтажних робіт: на зведені опори почали вкладати балки прогонового перекриття. Цей етап проходить набагато швидше, ніж підготовка конструкцій опор та їх заливка бетоном.

Трьохсотметровий міст будівельник планують ввести в експлуатацію до кінця нинішнього року. Фото: ch.restoration

А ось довжелезний автомобільний міст через річку Сейм поблизу міста Батурин через кілька днів стане до ладу. Його також було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію області.

Жителям східних громад Чернігівщини доводилося тривалий час робити велике коло і їздити у справах через територію Сумщини. Згодом тут влаштували тимчасову переправу і почали будувувати новий міст.

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Мостобудівники пройшли етап укладки прогонових балок і вже нанесли шар гідроізоляції та нижній шар покриття, встановили опори освітлення і завершують мостове огородження.

Наприкінці серпня рух автотранспорту по цій дорозі буде стовідсотково відновлено: так званий Батуринський міст через річку Сейм будівельники введуть в експлуатацію.

Завершальна фаза будівництва мосту через річку Сейм поблизу Батурина. Відео: ch.restoration

Загалом на Чернігівщині, як повідомили редакції Авто24 у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області, через повномасштабне російське вторгнення зруйновано 27 штучних споруд. Капітально відбудовано та з нуля збудовано 5 мостів та встановлено 2 металеві модульні мости за сприяння французької гуманітарної місії. Ще на 8 локаціях тривають будівельні роботи.