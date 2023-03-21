У Чернігівській області відкрито рух мостом через річку Замглай.

На дорозі Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем'яч відбудовано міст, який було пошкоджено внаслідок бойових дій. Він веде через річку Замглай поблизу села Киселівка. Про це повідомляють у Мінінфраструктури.

Ця дорога забезпечує транспортне сполучення 14 громад на півночі Чернігівщини з Черніговом та іншими містами й селами України.

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Тепер до мешканців цих громад зможуть безперешкодно дістатися вантажівки з гуманітарною допомогою, ремонтні бригади енергетиків чи рятувальники.

Штучна споруда була зруйнована в лютому 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Замість неї у квітні минулого року було облаштовано тимчасову переправу. Однак така переправа не могла впоратися з навантаженням та трафіком, тому Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України вирішило повноцінно відбудувати міст.

Новий міст має 4 смуги руху та зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині було зруйновано 27 штучних споруд. На 20 локаціях було облаштовано тимчасові об'їзди. Торік було відновлено 2 мости, ще на 2 об'єктах роботи завершаться цього місяця.