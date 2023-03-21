В Черниговской области открыто движение по мосту через реку Замглай.

На дороге Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч отстроен мост, поврежденный в результате боевых действий. Он ведет через реку Замглай вблизи села Киселевка. Об этом сообщают в Мининфраструктуре.

Эта дорога обеспечивает транспортное сообщение 14 общин на севере Чернигова с Черниговом и другими городами и селами Украины.

Также интересно уже восстановлено 50 мостов, разрушенных войной

Теперь к жителям этих общин смогут беспрепятственно добраться грузовики с гуманитарной помощью, ремонтные бригады энергетиков или спасатели.

Искусственное сооружение было разрушено в феврале 2022 года в результате полномасштабного вторжения России. Вместо нее в апреле прошлого года была обустроена временная переправа. Однако такая переправа не могла справиться с трафиком, поэтому Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины решило полноценно отстроить мост.

Новый мост имеет 4 полосы движения и построен с учетом современных транспортных нагрузок.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Черниговской области было разрушено 27 искусственных сооружений. На 20 локациях были обустроены временные объезды. В прошлом году было восстановлено 2 моста, еще на 2 объектах работы завершатся в этом месяце.