Весь транспорт по целевому назначению прибыл в Днепропетровскую область: в предпоследний день осени микроавтобусы Mercedes Sprinter вручены образовательным учреждениям громад.

Пассажирские машины рассчитаны на 17 мест (16+1). От обычных маршруток они отличаются тем, что специально изготавливались для перевозки детей. В салоне есть портфельные и багажные ниши, каждое сиденье с высокими ортопедическими спинками укомплектовано ремнем безопасности, что соответствует современным стандартам безопасной перевозки учащихся.

Нормативные требования по комфорту здесь также на уровне европейских стандартов. Все машины получили кондиционеры с климат-контролем. В салонах развернута дополнительная система обогрева, установлены плафоны с различными режимами освещения.

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Для громад с дальним плечом подвоза школьников достались бусы с телевизорами. Так что в дороге в школу или обратно время пролетит не только быстро, но и содержательно.

Верхнеднепровская громада, имеющая 10-километровые маршруты подвоза детей к своему лицею, получила два микроавтобуса. С сегодняшнего дня 45 учеников из пяти населенных пунктов будут ездить новенькими бусами на обучение, а после уроков возвращаться домой.

"Спринтеры" школьного исполнения укомплектованы экономными двигателями Mercedes Benz мощностью 130 л.с. Средний расход бензина у микроавтобуса такого исполнения в пределах 8,5-11 литров на 100 километров пробега при смешанном цикле и около 9 литров на трассе при спокойной езде.

Правда, производитель не гарантирует в потреблении топлива стабильные паспортные величины, поскольку все зависит от состояния дороги, сезона, рельефа, осадков и еще многих факторов, в т.ч. мастерства водителя и его навыков по экономичным режимам вождения.

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В нынешнем году в Украину ввезено более полусотни новеньких школьных автобусов из Республики Польша, которые приобретены местным Фондом международной солидарности. Кроме обычных "школьников", поляки закупали и передавали общинам в разных областях еще и специализированные версии машин с подъемниками для облегчения посадки и высадки детей с ограниченными физическими возможностями.