Эти несколько дней стали богатым пополнением школьных автопарков новенькими автобусами. Во многих общинах машинам рады, но возникает проблема с водительскими кадрами.

Киевщина

О подаренных автобусах сообщили Богуславская, Кагарлицкая и Макаровская громады в Киевской области. Все они получили автобусы европейских производителей. Volkswagen Crafter будет возить учеников Богуславщины, а детей из окружающей округи Кагарлыка и Макарова на занятия в школу будут доставлять Mercedes-Benz Sprinter. Эти машины в Украине известны и пользуются спросом.

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Машины закуплены Фондом международной солидарности Республики Польша (Fundacja Solidarności Międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej).

Новые школьные автобусы Богуславской, Кагарлыкской и Макаровской громад. Фото общин.

Фонд действует под патронатом Европейского союза и при содействии ряда польских финансовых учреждений и гуманитарных миссий. Школьные автобусы эта благотворительная организация и раньше передавала Украине.

В кооперации средств государственной субвенции и местных бюджетов крупные партии автобусов пришли в Черновицкую, Ровенскую и Харьковскую области.

Черновцы

В Черновцах транспорт торжественно передан в общины. Фото: Черновицкая ОВА

На Буковине появились семь пассажирских машин с эмблемой АО «Черкасский автобус». Спецтранспорт получили Клишковецкая, Острицкая, Чудейская, Горишнешеровецкая, Берегометская, Каменская, Брусницкая громады. Еще шесть автобусов поступят в область на следующей неделе.

Харьков

Харьковская область также торжественно приняла и передала пассажирские машины школам шести громад. Фото: Харьковская ОВА

В прифронтовой Харьковщине девять школьных заведений Зачепиловской, Кегичевской, Натальинской, Сахновщинской, Старовировской и Красноградской громад получили автобусы упомянутого бренда. Транспорт закупили за счет государственной субвенции и органов местного самоуправления за 36 миллионов гривен. В общей сложности области нужно еще 143 автобуса.

Ровно

Ровно традиционно проводит торжественную передачу автобусов школам на площади, которую уже неофициально можно назвать "Дарительной". Фото: Ровенская ОВА

Для школ Ровенской области прибыло еще 11 школьных автобусов Черниговского завода «Эталон». Транспортные средства для перевозки получили Мизоцкая, Здолбуновская, Костопольская, Березновская, Крупецкая, Семидубская, Заречненская (2 автобуса), Рокитновская, Владимирецкая и Клесовская территориальные громады. В нынешнем году школьный автопарк этого региона пополнился на 32 автобуса.

Видеосюжет наших коллег из ТК Общественное Ровно о новых школьных автобусах и дефиците водителей.