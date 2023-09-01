Министерство образования и науки озвучило наличие у общин новых школьных автобусов и отчиталось об использовании и распределении денег на их приобретение.

Сообщается, что по состоянию на 29 августа областные и местные администрации 18 областей подписали договоры на закупку 493 школьных автобусов.

Приобретение спецтранспорта велось на условиях софинансирования, когда часть средств регионам предоставлена в виде государственной субвенции (1 миллиард гривен), а остальное платили из областных или местных бюджетов.

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Закупки через систему Prozorro Market сделали процесс конкурентным и прозрачным. На поставку школьных автобусов заключено 63 договора. Общая стоимость закупленных пассажирских машин специального исполнения составила 1,47 миллиарда гривен. К 1 сентября с отечественных заводов должно поступить 165 автобусов. Остальные придут в октябре, ноябре и декабре 2023 года.

Сколько автобусов закупают разные области:

Львовская - 79 (234,21 млн грн);

Киевская – 45 (133,61 млн грн);

Полтавская – 33 (97,66 млн грн);

Ровенская – 32 (95,68 млн грн);

Хмельницкая – 30 (89,34 млн грн);

Одесская – 28 (82,46 млн грн);

Житомирская – 27 (88,46 млн грн);

Днепропетровская – 26 (76,57 млн грн);

Волынская – 26 (77,74 млн грн);

Сумская – 23 (69,48 млн грн);

Николаевская – 23 (68,57 млн грн);

Ивано-Франковская – 22 (66,31 млн грн);

Черкасская – 21 (63,12 млн грн);

Тернопольская – 21 (62,37 млн. грн.);

Черновицкая – 19 (57,3 млн грн);

Черниговская – 13 (38,98 млн грн);

Кировоградская – 13 (38,75 млн грн);

Харьковская – 12 (38,85 млн грн).

Минобразования также уточнило, что до конца 2023 года более 300 автобусов поступят от Евросоюза в виде гуманитарной помощи. Из этого количества 192 "школьника" прибыли и переданы в образовательные учреждения.

Все школьные автобусы ходят по четко разработанному графику и детально расписанному маршруту. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Сообщается, что Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины) продолжает принимать заявки на приобретение автобусов вместо тех, которые были переданы ВСУ или уничтожены/повреждены. Из регионов уже поступило 15 заявок на 721 автобус.

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Напомним, с начала российской агрессии на нужды ВСУ передали более 1100 автобусов. Еще 600 уничтожены, повреждены или остались на временно оккупированных территориях.

Всего в Украине в подвозе нуждаются более 300 тысяч учеников, по состоянию на 1 июля школам не хватало 3 тысяч автобусов.