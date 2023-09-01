Министерство образования и науки озвучило наличие у общин новых школьных автобусов и отчиталось об использовании и распределении денег на их приобретение.
Сообщается, что по состоянию на 29 августа областные и местные администрации 18 областей подписали договоры на закупку 493 школьных автобусов.
Приобретение спецтранспорта велось на условиях софинансирования, когда часть средств регионам предоставлена в виде государственной субвенции (1 миллиард гривен), а остальное платили из областных или местных бюджетов.
Читайте также Школы с 1 сентября возобновят регулярные маршруты своих автобусов
Закупки через систему Prozorro Market сделали процесс конкурентным и прозрачным. На поставку школьных автобусов заключено 63 договора. Общая стоимость закупленных пассажирских машин специального исполнения составила 1,47 миллиарда гривен. К 1 сентября с отечественных заводов должно поступить 165 автобусов. Остальные придут в октябре, ноябре и декабре 2023 года.
Сколько автобусов закупают разные области:
- Львовская - 79 (234,21 млн грн);
- Киевская – 45 (133,61 млн грн);
- Полтавская – 33 (97,66 млн грн);
- Ровенская – 32 (95,68 млн грн);
- Хмельницкая – 30 (89,34 млн грн);
- Одесская – 28 (82,46 млн грн);
- Житомирская – 27 (88,46 млн грн);
- Днепропетровская – 26 (76,57 млн грн);
- Волынская – 26 (77,74 млн грн);
- Сумская – 23 (69,48 млн грн);
- Николаевская – 23 (68,57 млн грн);
- Ивано-Франковская – 22 (66,31 млн грн);
- Черкасская – 21 (63,12 млн грн);
- Тернопольская – 21 (62,37 млн. грн.);
- Черновицкая – 19 (57,3 млн грн);
- Черниговская – 13 (38,98 млн грн);
- Кировоградская – 13 (38,75 млн грн);
- Харьковская – 12 (38,85 млн грн).
Минобразования также уточнило, что до конца 2023 года более 300 автобусов поступят от Евросоюза в виде гуманитарной помощи. Из этого количества 192 "школьника" прибыли и переданы в образовательные учреждения.
Все школьные автобусы ходят по четко разработанному графику и детально расписанному маршруту. Фото: Валентин Ожго, Авто24
Сообщается, что Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины) продолжает принимать заявки на приобретение автобусов вместо тех, которые были переданы ВСУ или уничтожены/повреждены. Из регионов уже поступило 15 заявок на 721 автобус.
Читайте также Хмельнитчина получила партию школьных автобусов, среди них есть один особый
Напомним, с начала российской агрессии на нужды ВСУ передали более 1100 автобусов. Еще 600 уничтожены, повреждены или остались на временно оккупированных территориях.
Всего в Украине в подвозе нуждаются более 300 тысяч учеников, по состоянию на 1 июля школам не хватало 3 тысяч автобусов.