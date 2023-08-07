К началу классического учебного года область частично компенсировала нехватку школьного транспорта, отправленного в прошлом году на нужды ВСУ: в сельские учебные заведения пришли 22 автобуса.

Все пассажирские машины распределены по общинам. Это уже знакомые в регионе автобусы "Атаман" из Черкасс. Специализированная модель D093S2 для перевозки школьников младших, средних и старших классов имеет 30 мест для учащихся и сидение для педагога.

"Наши 24 общины в разных уголках Хмельнитчины к началу нового учебного года получат 28 новых школьных автобусов, из которых 22 уже отправлены по местам назначения, а еще шесть машин придут в течение месяца. Хочу, чтобы этот транспорт исправно служил в пользу наших детей, которым необходима качественное и доступное образование", – подчеркнул первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

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Автобус "Атаман" экологического формата Евро-5 отвечает всем требованиям ДСТУ 7013:2009 "Автобусы специальные для перевозки школьников. Технические требования". Он обладает проверенным временем надежным двигателем Isuzu 4HK1 объемом 5,1 литра, совмещенным с 6-ступенчатой механической коробкой передач Isuzu. Рулевое управление с гидроусилителем.

На торжественной "линейке" школьных автобусов в областном центре было действительно торжественно. Фото: Хмельницкая ОВА

В салоне все сиденья с встроенными подголовниками, подлокотниками и поясными двухточечными ремнями безопасности. На переднем правом сиденье и на сидении водителя установлены три точечных ремня безопасности.

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В нишах под подушками сидений для школьников оборудованы металлические багажные сетки для портфелей, рюкзаков и упаковок со спортивной одеждой и обувью.

Среди транспорта есть один специализированный автобус с подъемным пандусом для маломобильных школьников, передвигающихся на колясках. Лифтовый атрибут для детей с ограниченными физическими возможностями установлен в задней дверце, подъемный механизм работает от электрического привода.

Демонстрация работы подъемника для маломобильных школьников. Фото: Хмельницкая ОВА

Этот автобус обошелся казне в 3,2 млн. грн., а обычный без подъемника – 3,0 млн. грн. Общая сумма средств на закупку автобусов составляет 45 728 000 гривен, из которых 54,3% покрыто за счет государственной субвенции, а остальные 45,7% - из местного бюджета.