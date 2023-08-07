До початку класичного навчального року область частково компенсувала нестачу шкільного транспорту, відправленого торік на потреби ЗСУ: в сільські заклади освіти прийшло 22 автобуси.

Усі пасажирські машини розподілено по громадах. Це уже знайомі в регіоні автобуси "Атаман" з Черкас. Спеціалізована модель D093S2 для перевезення школярів молодших, середніх та старших класів має 30 місць для учнів та сидіння для педагога.

"Наші 24 громади у різних куточках Хмельниччини до початку нового навчального року отримають 28 нових шкільних автобусів, із яких 22 уже відправлені по місцях призначення, а ще шість машин прийдуть впродовж місяця. Бажаю, щоб цей транспорт справно служив на користь наших дітей, яким необхідна якісна та доступна освіта", – підкреслив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

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Автобус "Атаман" екологічного формату Євро-5 відповідає усім вимогам ДСТУ 7013:2009 "Автобуси спеціальні для перевезення школярів. Технічні вимоги". Він має перевірений часом надійний двигун Isuzu 4HK1 об’ємом 5,1 літра, поєднаний з 6-ступеневою механічною коробкою передач Isuzu. Рульове управління з гідропідсилювачем.

На урочистій "лінійці" шкільних автобусів в обласному центрі було й справді урочисто. Фото: Хмельницька ОВА

В салоні усі сидіння з інтегрованими підголівниками, підлокітниками та поясними двоточковими ременями безпеки. На передньому правому сидінні і на сидінні водія встановлені три точкові ремені безпеки.

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У нішах під подушками сидінь для школярів обладнані металеві багажні сітки для портфелів, рюкзаків і пакунків зі спортивним одягом та взуттям тощо.

З-поміж транспорту є один спеціалізований автобус з підйомним пандусом для маломобільних школярів, котрі пересуваються на візочках. Ліфтовий атрибут для дітей з обмеженими фізичними можливостями встановлено у задніх дверцятах, підйомний механізм працює від електричного приводу.

Демонстрація роботи підйомника для маломобільних школярів. Фото: Хмельницька ОВА

Цей автобус обійшовся казні в 3,2 млн грн, а звичайний без підйомника – 3,0 млн грн. Загальна сума коштів на закупівлю автобусів становить 45 728,0 тисяч гривень, з яких 54,3% покрито за рахунок державної субвенції, а решта 45,7% – з місцевого бюджету.