Перша партія новеньких шкільних автобусів відправилася в десять громад Одеської області.

Ще дві партії пасажирських машин для перевезення дітей надійде протягом серпня. Загалом до початку нового навчального року шкільний автопарк Одеської області поповнить 28 автобусів «Еталон».

Комфортабельний спеціалізований транспорт закуплено з дольовим фінансуванням. Третину вартості внесла область зі своєї казни, а решта коштів у сумі 54 мільйони гривень проплачено за рахунок державних субвенцій.

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Новенькі автобуси отримали Долинська, Окнянська, Суворівська, Авангардська, Ананьївська, Кілійська, Ренійська, Вилківська, Петропавлівська та Балтська територіальні громади. З понеділка школи почали проводити післяпродажне сервісне обслуговування машин та реєструвати їх в органах Державтоінспекції.

Це тільки перша партія “школяриків”. У серпні буде ще дві партії. Фото: Одеська ОВА

Адміністрації шкіл тим часом розробляють маршрути та графіки руху автобусів на доставляння учнів від дому до школи, а після уроків у зворотному напрямку.

Як повідомили редакцію Авто24 в Одеські обласній військовій адміністрації, з 1 вересня 641 школа планує розпочати новий навчальний рік в очній формі навчання. За парти сядуть 213 тисяч учнів, з яких 22 тисячі першокласники.

Нагадаємо, в цілому по Україні цьогоріч через Prozorro Market закуплено 400 шкільних автобусів вітчизняного виробництва. За повідомленням Міністерства економіки, це автобуси таких виробників:

АТ “Черкаський Автобус”;

ПрАТ “Чернігівський автозавод”;

ПАТ “Запорізький автомобілебудівний завод”;

ТОВ “БАС МОТОР”

Школи вже проводять післяпродажне обслуговування транспорту та реєструють його в Сервісних центрах Державтоінспекції. Фото: Одеська ОВА