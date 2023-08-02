Первая партия новеньких школьных автобусов отправилась в десять общин Одесской области.
Еще две партии пассажирских машин для перевозки детей поступят в течение августа. Всего к началу нового учебного года школьный автопарк Одесской области пополнит 28 автобусов «Эталон».
Комфортабельный специализированный транспорт закуплен с долевым финансированием. Треть стоимости внесла область из своей казны, а остальные средства в сумме 54 миллиона гривен проплачены за счет государственных субвенций.
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Новенькие автобусы получили Долинская, Окнянская, Суворовская, Авангардская, Ананьевская, Килийская, Ренийская, Вилковская, Петропавловская и Балтская территориальные общины. С понедельника школы начали проводить послепродажное обслуживание машин и регистрировать их в органах Госавтоинспекции.
Это только первая партия "школьников". В августе будут еще две партии. Фото: Одесская ОВА
Администрации школ в это время разрабатывают маршруты и графики движения автобусов на доставку учащихся от дома в школу, а после уроков в обратном направлении.
Как сообщили редакции Авто24 в Одесской областной военной администрации, с 1 сентября 641 школа планирует начать новый учебный год в очной форме обучения. За парты сядут 213 тысяч учеников, из которых 22 тысячи первоклассники.
Напомним, в целом по Украине в текущем году через Prozorro Market закуплено 400 школьных автобусов отечественного производства. По сообщению Министерства экономики, это автобусы таких производителей:
- АО "Черкасский Автобус";
- ЧАО "Черниговский автозавод";
- ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод";
- ООО "БАС МОТОР"
Школы уже проводят послепродажное обслуживание и регистрируют его в Сервисных центрах Госавтоинспекции. Фото: Одесская ОВА