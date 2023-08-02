Первая партия новеньких школьных автобусов отправилась в десять общин Одесской области.

Еще две партии пассажирских машин для перевозки детей поступят в течение августа. Всего к началу нового учебного года школьный автопарк Одесской области пополнит 28 автобусов «Эталон».

Комфортабельный специализированный транспорт закуплен с долевым финансированием. Треть стоимости внесла область из своей казны, а остальные средства в сумме 54 миллиона гривен проплачены за счет государственных субвенций.

Читайте также Школы с 1 сентября возобновят регулярные маршруты своих автобусов

Новенькие автобусы получили Долинская, Окнянская, Суворовская, Авангардская, Ананьевская, Килийская, Ренийская, Вилковская, Петропавловская и Балтская территориальные общины. С понедельника школы начали проводить послепродажное обслуживание машин и регистрировать их в органах Госавтоинспекции.

Это только первая партия "школьников". В августе будут еще две партии. Фото: Одесская ОВА

Администрации школ в это время разрабатывают маршруты и графики движения автобусов на доставку учащихся от дома в школу, а после уроков в обратном направлении.

Как сообщили редакции Авто24 в Одесской областной военной администрации, с 1 сентября 641 школа планирует начать новый учебный год в очной форме обучения. За парты сядут 213 тысяч учеников, из которых 22 тысячи первоклассники.

Напомним, в целом по Украине в текущем году через Prozorro Market закуплено 400 школьных автобусов отечественного производства. По сообщению Министерства экономики, это автобусы таких производителей:

АО "Черкасский Автобус";

ЧАО "Черниговский автозавод";

ПАО "Запорожский автомобилестроительный завод";

ООО "БАС МОТОР"

Школы уже проводят послепродажное обслуживание и регистрируют его в Сервисных центрах Госавтоинспекции. Фото: Одесская ОВА