Міністерство освіти і науки озвучило наявність у громад нових шкільних автобусів та відзвітувало про використання й розподіл грошей на їх придбання.

Повідомляється, що станом на 29 серпня обласні й місцеві адміністрації 18-ти областей підписали договори на закупівлю 493 шкільних автобусів.

Придбання спецтранспорту велося на умовах співфінансування, коли частину коштів регіонам надано у вигляді державної субвенції (1 мільярд гривень), а решту сплачували з обласних або місцевих бюджетів.

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Закупівлі через систему Prozorro Market зробили процес конкурентним і прозорим. На поставку шкільних автобусів укладено 63 договори. Загальна вартість закуплених пасажирських машин спеціального виконання сягнула 1,47 мільярда гривень. До 1 вересня з вітчизняних заводів мало надійти 165 автобусів. Решта прийде у жовтні, листопаді й грудні 2023 року.

Скільки автобусів закуповують різні області:

Львівська – 79 (234,21 млн грн);

Київська – 45 (133,61 млн грн);

Полтавська – 33 (97,66 млн грн);

Рівненська – 32 (95,68 млн грн);

Хмельницька – 30 (89,34 млн грн);

Одеська – 28 (82,46 млн грн);

Житомирська – 27 (88,46 млн грн);

Дніпропетровська – 26 (76,57 млн грн);

Волинська – 26 (77,74 млн грн);

Сумська – 23 (69,48 млн грн);

Миколаївська – 23 (68,57 млн грн);

Івано-Франківська – 22 (66,31 млн грн);

Черкаська – 21 (63,12 млн грн);

Тернопільська – 21 (62,37 млн грн);

Чернівецька – 19 (57,3 млн грн);

Чернігівська – 13 (38,98 млн грн);

Кіровоградська – 13 (38,75 млн грн);

Харківська – 12 (38,85 млн грн).

Міносвіти також уточнив, що до кінця 2023 року понад 300 автобусів надійдуть від Євросоюзу у вигляді гуманітарної допомоги. З цієї кількості 192 “школярики” прибули й передані в освітні заклади.

Усі шкільні автобуси ходять по чітко розробленому графіку і по детально розписаному маршруту. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Повідомляється, що Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України) продовжує приймати заявки на придбання автобусів замість тих, що були передані ЗСУ або знищені чи пошкоджені. З регіонів вже надійшло 15 заявок на 721 автобус.

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Нагадаємо, з початку російської агресії на потреби ЗСУ передали понад 1100 автобусів. Ще 600 знищені, пошкоджені або залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Загалом в Україні підвезення потребують понад 300 тисяч учнів, станом на 1 липня школам не вистачало 3 тисячі автобусів.