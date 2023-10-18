Ці кілька днів стали багатим на поповнення шкільних автопарків новенькими автобусами. В багатьох громадах машинам раді, але постає проблема з водійськими кадрами.

Київщина

Про подаровані автобуси повідомили Богуславська, Кагарлицька та Макарівська громади на Київщині. Усі вони отримали автобуси європейських виробників. Volkswagen Crafter возитиме учнів Богуславщини, а дітей з довкілля Кагарлика та Макарова на заняття у школу доставлятимуть Mercedes-Benz Sprinter. Ці машини в Україні знані й мають попит.

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Машини закуплені Фондом міжнародної солідарності Республіки Польща (Fundacja Solidarności Międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej).

Нові шкільні автобуси Богуславської, Кагарлицької та Макарівської громад. Фото громад.

Фонд діє під патронатом Європейського союзу та при сприянні ряду польських фінансових установ та гуманітарних місій. Шкільні автобуси ця благодійна організація й раніше передавала Україні.

В кооперації коштів державної субвенції та місцевих бюджетів великі партії автобусів прийшли у Чернівецьку, Рівненську та Харківську області.

Чернівці

В Чернівцях транспорт урочисто передано в громади. Фото: Чернівецька ОВА

На Буковині з’явилося сім пасажирських машин з емблемою АТ «Черкаський автобус». Спецтранспорт отримали Клішковецька, Острицька, Чудейська, Горішньошеровецька, Берегометська, Кам’янська, Брусницька громади. Ще шість автобусів надійде в область на наступному тижні.

Харків

Харківська область також урочисто прийняла й передала пасажирські машини школам шести громад. Фото: Харківська ОВА

У прифронтовій Харківщині дев’ять шкільних закладів Зачепилівської, Кегичівської, Наталинської, Сахновщинської, Старовірівської та Красноградської громад отримали автобуси згаданого вище бренду. Транспорт закупили коштом державної субвенції та органів місцевого самоврядування за 36 мільйонів гривень. Загалом області потрібно ще 143 автобуси.

Рівне

Рівне традиційно проводить урочисту передачу автобусів школам проводить на площі, яку вже неофіційно можна назвати “Дарувальною”. Фото: Рівненська ОВА

Для шкіл Рівненщини прибуло ще 11 шкільних автобусів Чернігівського заводу «Еталон». Транспортні засоби для перевезення отримали Мізоцька, Здолбунівська, Костопільська, Березнівська, Крупецька, Семидубська, Зарічненська (2 автобуси), Рокитнівська, Володимирецька та Клесівська територіальні громади. У нинішньому році шкільний автопарк цього регіону поповнився на 32 автобуси.

Відеосюжет наших колег з ТК Суспільне Рівне про нові шкільні автобуси та дефіцит водіїв.