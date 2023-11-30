Увесь транспорт цільовим призначенням прибув у Дніпропетровську область: в передостанній день осені мікроавтобуси Mercedes Sprinter вручено освітнім закладам громад.

Пасажирські машини розраховані на 17 місць (16+1). Від звичайних маршруток вони відрізняються тим, що спеціально виготовлялися для перевезення дітей. У салоні є портфельні та багажні ніші, кожне сидіння з високими ортопедичними спинками укомплектовано паском безпеки, що відповідає сучасним стандартам безпечного перевезення учнів.

Нормативні вимоги по комфорту тут також на рівні європейських стандартів. Усі машини отримали кондиціонери з клімат-контролем. В салонах розгорнуто додаткову систему обігріву, встановлено плафони з різними режимами освітлення.

Читайте також На Миколаївщині їздитимуть броньовані шкільні автобуси

Для громад з далеким плечем підвезення школярів дісталися буси з телевізорами. Так що в дорозі до школи чи назад час промайне не тільки швидко, але й змістовно.

Верхньодніпровська громада, що має 10-кілометрові маршрути підвезення дітей свого ліцею, отримала два мікроавтобуси. Відсьогодні 45 учнів з п’яти населених пунктів їздитимуть новенькими бусами на навчання, а після уроків повертатимуться додому.

«Спринтери» шкільного виконання укомплектовані економними двигунами Mercedes Benz потужністю 130 к.с. Середня витрата бензину у мікроавтобуса такого виконання в межах 8,5-11 літрів на 100 кілометрів пробігу при змішаному циклі та близько 9 літрів на трасі при спокійній їзді.

Щоправда, виробник не гарантує у споживанні пального сталі паспортні величини, оскільки все залежить від стану дороги, сезону, рельєфу, опадів та ще багатьох чинників, у т.ч. майстерності водія та його навичок з економічних режимів водіння.

Читайте також Нові шкільні автобуси є, але водіїв бракує

В нинішньому році в Україну ввезено більше півсотні новісіньких шкільних автобусів з Республіки Польща, які придбані тамтешнім Фондом міжнародної солідарності. Окрім звичайних "школяриків", поляки закуповували та передавали громадам в різних областях ще й спеціалізовані версії машин з підіймачами для полегшення посадки та висадки дітей з обмеженими фізичними можливостями.