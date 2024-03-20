Квадроциклы за 8900 евро каждый приходится собирать в Украине и дооборудовать в соответствии с потребностями военных.

Громада Днепра остается лидером среди украинских городов в поддержке боевых подразделений Сил обороны: 50 новых квадроциклов из сотни приобретенных уже прибыли в областной центр.

Правда, военные не догадывались, что приобретенные в Европе корейские квадроциклы KYMCO MXU 550 пришли упакованы в ящиках в разобранном виде. Их пришлось собирать и комплектовать по технологической карте завода-изготовителя на одном из коммунальных предприятий мэрии.

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Кроме того, днепряне также дооборудовали машины, приспособив их для эвакуации раненых.

Квадроциклы KYMCO имеют высокую способность преодолевать бездорожье, в т.ч. с большими углами атаки по гребням и наклонах. Благодаря различным режимам хода, который водитель выбирает в зависимости от дорожных условий, рельефа и состояния поверхности обычным нажатием кнопки, можно менять тягу, подключать привод на передние колеса и передвигаться в режиме 4x4.

При необходимости водитель может воспользоваться преимуществами пониженной передачи, использовать по своему усмотрению блокировки переднего дифференциала.

Инжекторный двигатель с водяным охлаждением имеет мощность 30 л.с. и вариаторный тип коробки передач. Передняя и задняя подвески здесь независимые с двумя гидравлическими амортизаторами, а тормоза двойные дисковые.

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Двухместная машина имеет фронтальную лебедку и фаркоп для транспортировки прицепа. Максимальная скорость движения не превышает 65 км/ч.

"Это мощная техника, очень необходима для ребят, воюющих на "нуле", в том числе для эвакуации раненых. Распределением этой нужной техники городу помогает командование Сухопутных войск", – отметил городской голова Борис Филатов.

На днях в город должно прийти еще 50 квадроциклов. Они для удобства транспортировки также придут сложенными в тару и полуразобранными. Однако местные мастера уже имеют опыт и соберут технику, дооборудуют устройствами для эвакуации раненых. Уже в готовом эксплуатационном состоянии мотомашины передадут военным.

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"Такие квадроциклы очень нужны, и чем их будет больше, тем лучше. Это очень специфический и легкий вид транспорта. И для выполнения боевых задач, и также поставить какое-то вооружение – тоже можно рассматривать как вариант", – говорит военный с позывным "Рав".

Каждая такая машина с учетом логистики в среднем обошлась общине Днепра в 8900 евро.

Фото: мэрия Днепра