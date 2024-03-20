Квадроцикли за 8900 євро кожен доводиться складати в Україні та дообладнувати відповідно до потреб військових.

Громада Дніпра лишається лідером з-поміж українських міст у підтримці бойових підрозділів Сил оборони: 50 нових квадроциклів із сотні придбаних уже прибули до обласного центру.

Щоправда, військові не здогадувалися, що придбані у Європі корейські квадроцикли KYMCO MXU 550 прийшли запаковані в ящиках у розібраному вигляді. Їх довелося збирати й комплектувати за технологічною картою заводу-виробника на одному з комунальних підприємств мерії.

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Окрім того, дніпряни також дообладнали машини, пристосувавши їх для евакуації поранених.

Квадроцикли KYMCO мають високу здатність долати бездоріжжя, у т.ч. з великими кутами атаки по гребенях та нахилах. Завдяки різним режимам ходу, який водій вибирає залежно від дорожніх умов, рельєфу та стану поверхні звичайним натисканням кнопки, можна міняти тягу, підключати привід на передні колеса й пересуватися в режимі 4x4.

При потребі водій може скористатися перевагами пониженої передачі, використовувати на власний розсуд блокування переднього диференціала.

Інжекторний двигун з водяним охолодженням має потужність 30 к.с. та варіаторний тип коробки передач. Передня та задня підвіски тут незалежні з двома гідравлічними амортизаторами, а гальма подвійні дискові.

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Двомісна машина має фронтальну лебідку та фаркоп для транспортування причепа. Максимальна швидкість руху не перевищує 65 км/год.

"Це потужна техніка, дуже необхідна для хлопців та дівчат, що воюють на «нулі», у тому числі для евакуації поранених. Розподілом цієї потрібної техніки місту допомагає командування Сухопутних військ", – зазначив міський голова Борис Філатов.

Днями до міста має прийти ще 50 квадроциклів. Вони для зручностей транспортування також прийдуть складеними у тару та напіврозібраними. Однак місцеві майстри вже мають досвід і зберуть техніку та дообладнають пристроями для евакуації поранених. Уже в готовому експлуатаційному стані техніку передадуть військовим.

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"Такі квадроцикли дуже потрібні, і чим їх буде більше, тим краще. Це дуже специфічний та легкий вид транспорту. І для виконання бойових завдань, і також поставити якесь озброєння – теж можна розглядати як варіант", – каже військовий з позивним "Рав".

Кожна така машина з урахуванням логістики в середньому обійшлася громаді Дніпра у 8900 євро.

Фото: мерія Дніпра