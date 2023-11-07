Автопарк рятувальних підрозділів України збагатився на ще одну висотну автодрабину Magirus: у Дніпрі з’явилася новенька 42-метрова верхолазна платформа Iveco-Magirus M42L-AS.

За осінній період це вже четверта машина такого призначення, яку отримують регіональні управління ДСНС. Як і в попередні рази, екіпаж спецтехніки з Дніпра пройде перепідготовку у Пожежній академії заводу-виробника Magirus GmbH (м. Ульм, Німеччина).

Навчання особового складу розрахунку (рятувальники та водії-оператори) організував постачальник техніки компанія «Променергообладнання». Перед цим такі ж навчання у Німеччині постачальник організував для фахівців ДСНС з Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської областей.

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Поява у Дніпрі такої автодрабини поліпшить можливості рятувального загону ДСНС в роботі на висотних об’єктах при пожежах, техногенних аваріях чи ліквідації наслідків ракетних атак. П’ятисекційна решітчаста драбина телескопічного виконання спроможна дістатися до рівня 12 поверху, що дуже актуально за забудови обласного центру.

Перше знайомство з новою спецтехнікою. Навчання екіпажу у Пожежній академії заводу Magirus у Німеччині також зайвим не буде. Фото: Променергообладнання

У люльці на маківці решітчастої драбини з вантажністю 400 кг може догори піднятися два рятувальники й евакуювати звідти ще двох людей. Для точного позиціювання в люльці розміщено дублючий пост управління. Завдяки цьому точність розміщення вантажно-пасажирської платформи на висоті біля вікна чи карнизу у вертикальній та горизонтальній площинах коливаєтся в межах кількох сантиметрів.

Окрім заводського комплектування, машина для Дніпра додаткова оснащена напірними рукавами, пересувним пінозмішувачем, лафетним стволом, гідравлічний акумуляторним пристроєм, пожежними шоломами та сигнальними ліхтарями.