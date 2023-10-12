Автопарк рятувального підрозділу ДСНС України у Тернопільській області поповнився висотною протипожежною автодрабиною Magirus M32L-AS на шасі Iveco.

Цифровий індекс у назві моделі вказує на максимальну висоту вильоту драбини. Це найпоширеніша у Європі та в Україні пожежно-рятувальна установка. Щоправда, таких машин, як свідчать в компанії "Променергообладнання", що поставляла драбину, в нашій країні ще обмаль, але їх кількість невпинно зростає.

Спецмашину виготовлено на заводі Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH у німецькому місті Ульм, де на тижневому навчанні побували рятувальники та оператори автодрабини з Тернопільської та Івано-Франківської областей. Поїздку організувала уже згадана вище компанія-постачальник.

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В навчальній аудиторії та на полігоні підприємства наші хлопці пройшли курс теоретичної підготовки та здобули практичні навички з висотною драбиною решітчастого типу.

Поява в автопарку тернопільчан двовісної машин Iveco FF160E32 з надбудовою драбини значно посилить евакуаційні та рятувальні операції у зоні висотних забудов обласного центру. Автодрабина має на маківці решітчастої стріли простору люльку. Її вантажоспроможність сягає 400 кілограмів. Це дозволяє піднятися нагору двом рятувальникам й забрати з висоти двох людей.

Постулатом привабливості є те, що керувати операційним процесом може не тільки водій-оператор установки з поста управління на платформі, але й рятувальник в люльці. Там встановлено дублюючий пост керування і при потребі рятувальник сам з точністю до кількох сантиметрів може підвести гондолу до вікна як по вертикальній, так і по горизонтальній площині.

Вже у підрозділі на місці навчені у Німеччині рятувальники передають знання колегам по службі. Фото: ДСНС у Тернопільській області/Променергообладнання

Переданий у пожежно-рятувальний підрозділ Тернополя спецавтомобіль має розширений функціонал, оскільки у компанії "Променергообладнання" доукомплектували автодрабину додатковим обладнанням. Установка отримала пожежні напірні рукави Goller & Hummel, пінозмушувальну машину Delta Fire та лафетну гармату AWG APF 2,5 з дистанційним керуванням.

За потреби екіпаж може підводити маківку стріли безпосередньо до зони вогню без людей в люльці й через лафетну гармату вести атаку потужним струменем води чи піни.

Машину опановують усі екіпажі, які чергуватимуть позмінно. Фото: ДСНС у Тернопільській області/Променергообладнання

З урахуванням доповнень у комплектації протипожежна автодрабина Magirus M32L-AS відповідає всім вимогам ДСТУ і має відповідні сертифікати українського зразка.

Це вже друга машина такого виконання, яку підприємство "Променергообладнання" передало рятувальним підрозділам західних областей протягом жовтня. На початку першої декади місяця висотна драбина такого ж решітчастого виконання прибула до загону рятувальників у Чернівці.

Щоправда, туди прийшла потужніша драбина Magirus M55L довжиною 55-метри операційної висоти. Чернівецькі рятувальники також пройшли теоретичний та практичний курс підготовки на заводі в Німеччині.