Автопарк спасательного подразделения ГСЧС Украины в Тернопольской области пополнился высотной противопожарной автолестницей Magirus M32L-AS на шасси Iveco.

Цифровой индекс в названии модели указывает на максимальную высоту вылета стрелы. Это самая распространенная в Европе и Украине пожарно-спасательная вышка. Правда, таких машин, как свидетельствуют в поставлявшей автолестницу компании "Промэнергооборудование", в нашей стране еще мало, но их количество неуклонно растет.

Спецмашина изготовлена на заводе Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH в немецком городе Ульм, где на учебе побывали спасатели и операторы автолестницы из Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Поездку организовала уже упомянутая выше компания-поставщик.

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В учебной аудитории и на полигоне предприятия наши ребята прошли курс теоретической подготовки и получили практические навыки с высотной автовышкой и ее решетчатой выдвижной стрелой.

Появление в автопарке тернопольчан двухосной машины Iveco FF160E32 с надстройкой вышки значительно усилит эвакуационные и спасательные операции в зоне высотных застроек областного центра. Автолестница имеет на макушке решетчатой стрелы просторную корзину. Ее грузоподъемность достигает 400 кг. Это позволяет подняться вверх двум спасателям и эвакуировать с высоты двух человек.

Постулатом привлекательности является то, что управлять операционным процессом может не только водитель-оператор установки с поста управления на платформе, но и спасатель в люльке. Там установлен дублирующий пост и при необходимости оттуда с точностью в несколько сантиметров можно подвести гондолу к окну как по вертикальной, так и по горизонтальной плоскости.

Уже в подразделении на месте обученные в Германии спасатели передают знания сослуживцам. Фото: ГСЧС в Тернопольской области/Промэнергооборудование

Переданный в пожарно-спасательное подразделение Тернополя спецавтомобиль имеет расширенный функционал, поскольку в компании "Промэнергооборудование" укомплектовали автолестницу дополнительным оборудованием. Установка получила пожарные напорные рукава Goller & Hummel, пеносмешивающую машину Delta Fire и лафетную пушку AWG APF 2,5 с дистанционным управлением.

При необходимости экипаж может подводить макушку стрелы непосредственно к зоне огня без людей в люльке и через лафетную пушку вести атаку мощной струей воды или пены.

Машину осваивают все экипажи, которые будут дежурить посменно. Фото: ГСЧС в Тернопольской области/Промэнергооборудование

С учетом дополнений в комплектации противопожарная автолестница Magirus M32L-AS отвечает всем требованиям ДСТУ и имеет соответствующие сертификаты украинского образца.

Это уже вторая машина такого исполнения, которую предприятие "Промэнергооборудование" передало спасательным подразделениям западных областей в течение октября. В начале первой декады месяца высотная стремянка такого же решетчатого исполнения прибыла в отряд спасателей в Черновцах.

Правда, туда пришла более мощная лестница Magirus M55L с 55-метровой операционной высотой. Черновицкие спасатели тоже прошли теоретический и практический курс подготовки на заводе в Германии.