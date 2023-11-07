Автопарк спасательных подразделений Украины обогатился еще одной высотной автолестницей Magirus: в Днепре появилась новенькая 42-метровая верхолазная платформа Iveco-Magirus M42L-AS.

За осенний период это уже четвертая машина такого назначения, которую получают региональные управления ГСЧС. Как и в предыдущие разы, экипаж спецтехники из Днепра пройдет переподготовку в Пожарной академии завода-производителя Magirus GmbH (Ульм, Германия).

Обучение личного состава расчета (спасатели и водители-операторы) организовал поставщик техники «Промэнергооборудование». Перед этим такое же обучение в Германии поставщик организовал для специалистов ГСЧС из Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей.

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Появление в Днепре такой автолестницы улучшит возможности спасательного отряда ГСЧС в работе на высотных объектах при пожарах, техногенных авариях или ликвидации последствий ракетных атак. Пятисекционная решетчатая стрела телескопического исполнения способна добраться до уровня 12 этажа, что очень актуально при застройке областного центра.

Первое знакомство с новой спецтехникой. Обучение экипажа в Пожарной академии завода Magirus в Германии тоже лишним не будет. Фото: Промэнергооборудование

В трубке на макушке решетчатой лестницы с грузоподъемностью 400 кг может вверх подняться два спасателя и эвакуировать оттуда еще двух человек. Для точного позиционирования в люльке размещен дублирующий пост управления. Благодаря этому точность размещения грузопассажирской платформы на высоте у окна или карниза в вертикальной и горизонтальной плоскостях колеблется в пределах нескольких сантиметров.

Кроме заводской комплектации, машина для Днепра дополнительная оснащена напорными рукавами, передвижным пенопосмесителем, лафетным стволом, гидравлическим аккумуляторным устройством, пожарными касками и сигнальными фонарями.