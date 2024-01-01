"Швидка" на базі Peugeot Partner обслуговуватиме хворих на Дніпропетровщині

Медичний заклад громади отримав автомобіль у рамках програми USAID Dobre. Про таку обновку йдеться у повідомленні Зеленодольської МТГ, що на Дніпропетровщині.

Постачання виконано Global Communities за фінансуванням Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програма Dobre тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами у десяти областях України.

Читайте також Поляки передали на Дніпропетровщину шкільні автобуси Mercedes-Benz з телевізорами

Попри невеличкі розміри, медичний автомобіль спроможний перевозити як персонал медзакладу, так і хвору людину. На виїздах може працювати бригада з двох медиків, один з яких сидить поруч з водієм у передній частині машини, а другий – у салоні по правому борту.

По ліву руку від медика у салоні розміщені ноші для транспортування лежачого хворого. Там є облаштовані шафи та ніші для обладнання й допоміжної атрибутики, починаючи від кисневого концентратора, дефібрилятора й закінчуючи електрокардіографом та іншим устаткуванням й інструментарієм.

Читайте також Дніпропетровщина відновила ще дві переправи

Peugeot Partner належить до лінійки автомобілів спецпризначення для сільської місцевості – легкий, маневровий, адаптований до українських доріг та складного рельєфу. Однак у щільній забудові мегаполісів такий автомобіль також незамінний завдяки малим габаритам.

У будь-якому разі автомобіль має м’який плавний хід. Комфорт забезпечує повністю незалежна підвіска всіх коліс, що навіть на бездоріжжі забезпечить зручне транспортування бригади та пацієнта.

Читайте також Усі 50 квадроциклів, які прибули в Дніпро для ЗСУ, виявилися не на ходу: відео

У моторній ніші стоїть дизельний двигун 1,6 HDi потужністю 92 кінські сили. Витрати палива можуть коливатися від 4,6 до 8,2 л на 100 км, а в складних дорожніх умовах навіть в межах 10 л, що також доволі економічно.

З отриманням такого автомобіля результативність Програми вдосконалення медичних послуг у Зеленодольській громаді на 2024-2027 роки зросте: виїзди до хворих будуть оперативніші, а їх доставлення до лікувального закладу – своєчасні та комфортніші.

Фото: Зеленодольська громада