Škoda показала гоночну версію Enyaq RS Race

Гоночний автомобіль базується на серійному Enyaq Coupé RS, але він зазнав низки модифікацій, спрямованих як на спортивні характеристики водіння, так і на загальну екологічність. Кілька компонентів виготовлено з біокомпозитних матеріалів, завдяки чому автомобіль на 316 кілограмів легший за серійну версію.

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Шасі Enyaq RS Race опустили на 70 мм порівняно з серійною версією. Він має розширений бампер (задній на цілих 116 мм) і безліч аеродинамічних модифікацій кузова. Звичайно, всередині ми знаходимо каркас безпеки, а також гоночні сидіння з шеститочковими ременями безпеки та інші гоночні елементи, поширені в автомобілях для змагань. При розробці всіх цих функцій основна увага приділялася функціональності.

Видимість з автомобіля - одна з головних передумов безпечного водіння. За чисте скло відповідають щітки склоочисника. Щітки Bosch - одні з найпопулярніших на ринку, і недарма. Адже вони випускаються практично для усіх автомобілів, до того ж можна вибрати з кількох моделей - за ціною та рівнем технологічності. Рекламна інформація

Окрім цих нових функцій, Enyaq RS Race має низку інших гоночних модифікацій. Є, наприклад, вуглецево-керамічні дискові гальма з десятипоршневими супортами. Одним із технічних доповнень є гідравлічне ручне гальмо, яке разом із педалями взято з Fabia RS Rally2 . Вся система охолодження гальм нова. Охолодження самого автомобіля також було змінено: повітрозабірник до радіатора знаходиться в нижній частині автомобіля, тому повітря не надходить через капот в автомобіль. Це викликало необхідність змінити положення радіатора.

Enyaq RS Race має 20-дюймові колеса. Рульове управління також нове: лінійне з швидкодіючим передаточним числом замість прогресивного у серійному автомобілі. Всередині, крім уже згаданих особливостей, також є автоматична система пожежогасіння.

Силовий агрегат як такий залишається стандартним, з двома електродвигунами загальною потужністю 250 кВт і акумулятором ємністю 82 кВт-год. Максимальна швидкість залишається на рівні 180 км/год, але значно менша вага означає, що автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за п'ять секунд.