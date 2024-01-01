"Заряджений" Škoda Kodiaq RS розганятиметься значно жвавіше стандартного

Новий Škoda Kodiaq RS також отримав повний привід й коробку DSG.

400 Нм крутного моменту, який видає 2,0-літровий двигун, дозволяють кросоверу досягнути першої сотні 100 км/год лише за 6,3 секунди. Водночас максимальна швидкість новинки становить 231 км/год.

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Škoda каже, що загальна керованість автівки стала краща, порівняно з першим поколінням, оскільки новий Kodiaq RS має прогресивне рульове керування та вдосконалене адаптивне шасі DCC+, з ширшим діапазоном налаштувань.

Водіям будуть доступні декілька режимів їзди, що змінюють налаштування шасі та трансмісії, а саме: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow та спеціальний режим Off-Road, який дозволить моделі дарувати власнику чудові враження від водіння на пересіченій місцевості. Також інженери Škoda надали новинці систему Dynamic Sound Boost, що забезпечує захоплююче звучання кросовера.

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Впізнати Kodiaq RS можна за чорними глянцевими елементами, такі як рамка решітки радіатора, кришки дзеркал, верхня частина віконних рам, рейлінги на даху, стійки кузова, а також інакшим переднім бампером та 20-дюймовими колісними дисками. Компанія пропонуватиме новинку у восьми варіантах оздоблення кузова.

Водночас покупцям також будуть доступні дві версії інтер’єру: стандартна RS Suedia й RS Suite, що доступна як опція. В обох комплектаціях доступні спортивні передні сидіння з інтегрованими підголівниками та контрастною червоною строчкою, однак, у версії Suedia сидіння оббиті перфорованим матеріалом Suedia та шкірозамінником, тоді як рівень оснащення RS Suite відрізняється оздобленням натуральної шкірою. Панель приладів і дверні панелі також оздоблені відповідним матеріалом для кожного варіанту.

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Прикрасою салону Kodiaq RS є 10-дюймова цифрова панель приладів та 13-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, сидіння з електричним регулюванням положення та триспицеве кермо є звукова система Canton.

Окрім цього, у стандартній комплектації кросовер отримав такі функції, як KESSY Advanced з автоматичним розблокуванням і блокуванням автомобіля, коли водій наближається або віддаляється від автомобіля, а також, високотехнологічні світлодіодні фари Matrix-LED, що вітають водія світловими анімаціями.