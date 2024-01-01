Škoda готує новий компактний кросовер Kylaq

За словами чеського автовиробника, Kylaq буде представником B-сегменту з довжиною менш ніж чотири метри. Дебют новинки відбудеться 4 листопада. Компанія каже, що кросовер буде представником глобальної мови дизайну Modern Solid.

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Довжина Kylaq становить 3995 мм. Колісна база – 2566 міліметрів. Він оснащується двигуном 1.0 TSI потужністю 115 к.с. й крутним моментом в 178 Нм, що працює в парі з шестиступеневою механічною або автоматичною коробкою передач.

Як для моделі початкового рівня, новинка має широкий рівень оснащення. До нього входять 6 подушок безпеки, екологічно чиста бамбукова тканина обшивки салону та інші опції.

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Цікаво, що у 2022 році чеський автовиробник мав найкращий рік продажів в Індії. У 2022 та 2023 роках було продано понад 100 000 автомобілів, що підкреслює успіх компанії на індійському ринку. Модельний ряд компанії представлений такими моделями, як Slavia і Kushaq.